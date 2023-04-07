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Müslümanlar Mescid-i Aksa’ya koştu 130 bin kişiyle cuma namazı kılındı

Müslümanlar Mescid-i Aksa’ya koştu 130 bin kişiyle cuma namazı kılındı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da yaklaşık 130 bin kişiyle Ramazan ayının üçüncü cuma namazı eda edildi.

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İsrail polisinin 4 Nisan’da teravih namazından sonra işgal altında bulunan Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’ya baskın gerçekleştirerek Kıble Mescidi’ne sığınan Filistinlileri darp etmesi ve Gazze’ye yönelik hava saldırılarının ardından bölgede tansiyon yüksek.

İsrail’in saldırılarının ardından Ramazan ayının üçüncü cumasında Filistinliler, Mescid-i Aksa’ya akın etti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 130 bin kişinin İsrail’in sıkı önlemleri altında cuma namazını kıldığı belirtildi. İsrail polisinin Kudüs'te bazı yolları demir bariyerlerle kapattığı, bazı Filistinlilerin Kudüs'e girişinin engellendiği aktarıldı.

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