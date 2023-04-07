Yıldırım Bekçi kimdir, kaç yaşında? 30 yaş küçük eşi kimdir?

Kanal D'nin sevilen eğlence ve müzik programı Şakılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuklarından biri de Türk Sanat Müziği'nin duayen isimlerden biri de Yıldırım Bekçi oldu.2018 yılında kendinden 30 yaş küçük öğrencisi ile evlenen Yıldırım Bekçi 64 yaşında. Peki Yıldırım Bekçi kimdir, kiminle evli?

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Kanal D ekranlarında cumartesi akşamı yayınlanan eğlence ve müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki komsepti Türk Sanat Müziği olacak. Kulakların pasının silineceği akşamda konuklardan biri de duayen ses Yıldırım Bekçi olacak. Türk müziğinin usta isimlerinden Yıldırım Bekçi, 2018 yılında 30 yaş küçük öğrencisi Emine Demirel ile nikâh masasına oturmuş ve çok konuşulmuştu.

Peki kimdir Yıldırım Bekçi, kaç yaşında, şarkıları hangisi?

Yıldırım Bekçi kimdir?

1959 yılında Samsun’da doğan Yıldırım Bekçi, müzik yaşamına 1974 yılında Samsun Musiki Cemiyeti’nde başladı. Burada Cavit Ersoy’dan müzik eğitimi aldı ve Taner Çağlayan şefliğindeki koroda iki yıla yakın bir süre görev yaptı. Daha sonra 1975 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı sınavını kazanan Bekçi, konservatuvarda aldığı eğitimin yanı sıra Üsküdar Musiki Cemiyeti’ne de devam etti ve burada Emin Ongan’la çalıştı.

Ardından askere giden Yıldırım Bekçi, 1981’de TRT Ankara Radyosu’na girdi ve 1989 yılına dek orada görev yaptı. 1989’da TRT İstanbul Radyosu’na atandı ve 1990 yılında tek albümü olan "Düşündüğüm Biri Var" albümünü çıkarttı. Bu dönemde 1994 yılında Denizciler Geliyor adlı dizide oynayan Bekçi, daha sonra İsmail Dede Efendi’nin yaşamını konu alan bir belgeselde de rol aldı. 1998’de özel işleri nedeniyle kendi isteğiyle İstanbul Radyosu’ndan ayrıldı ve müzik çalışmalarına sahnelerde devam etti.

Sanat yaşamı süresince pek çok projede yer alan Yıldırım Bekçi, aynı dönemin sanatçısı olan ve "çok sevdiğim bir kardeşim, değerli bir arkadaşım" dediği Nalan Altınörs’le de birçok ortak çalışmaya imza attı.

Biri kız, diğeri erkek olmak üzere iki çocuk babası olan Yıldırım Bekçi, müzik yaşamını profesyonel olarak sürdürmektedir.