Ayşen Birgör kaç yaşında, kimdir? Ayşen Birgör evli mi?

Kanal D ekranlarının en çok seyredilen müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuklarından biri de sesi ile büyüleyen Ayşen Birgör olacak. 46 yaşındaki Ayşen Birgör, İstanbul doğumlu. TRT'de uzun yıllar program yaptı. Ayrıca Star Tv'de Popstar Alaturka programında da bulundu. Peki Ayşen Birgör evli mi, eşi kimdir?

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Bu akşam Kanal D ekranlarında yine müzik şöleni yaşanacak. Türk Sanat Müziği'nin değerli isimlerinin olduğu programa sesiyle damga vuracak isimlerden biri de Ayşen Birgör olacak. Daha önceTRT Müzik ekranlarında uzun yıllar müzik programı sunan ve şarkı söyleyen Ayşen Birgör, Star TV'nin Alaturka programında da konuk oldu. Özel hayatını gizli yaşamayı seven büyük usta evli mi, eşi kimdir sorularına ise yanıt yok.

Ayşen Birgör kimdir?

3 Kasım 1977'de İstanbul'da dünyaya gelen müzisyen, şarkıcı, Türk Sanat Müziği sanatçısıdır. Müzik tutkunu bir ailedendir. Ortaokul ve liseyi çalgı eğitimi alarak tamamladıktan sonra 1988 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Çalgı Eğitim Bölümü'nü kazandı. Konservatuar eğitiminin devam ettiği yıllarda sesinin güzelliğini keşfeden müzik yapımcıları 1996 yılında Ayşen Birgör'e ilk albümünü yaptılar.

"Gecem" adlı ilk albümüyle müzik sektöründe 'Ben de varım' diyen Ayşen Birgör; başta Adnan Şenses, Emel Sayın, Coşkun Sabah, Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Çelik olmak üzere birçok sanatçıya vokalistlik yaptı.

Ayrıca 2007 yılında Star Tv'de Popstar Alaturka programına katılmıştır. Yarışmada üçüncü olmuştur. Vokal yaptığı bazı sanatçılar, Emel Sayın, Adnan Şenses, Coşkun Sabah, Gülben Ergen, Serdar Ortaç ve Çelik'tir.

Profesyonel Müzik hayatının 2. Albümü olan "Bambaşka" için 2009 yılının başında Taşkın Sabah'la çalışmalara başlayan Ayşen Birgör, müzik sektörünün yeni firmalarından biri olan Müzikram Yapım'la anlaştı.

Müziği çok iyi bilen ve ülkemizin son dönemlerde yetiştirmiş olduğu en iyi yorumculardan biri olan Ayşen Birgör'ün en büyük hedefi, Türk Müziğinin vazgeçilmez isimlerinden biri olmak.

MÜZİK VE PROGRAM ÇALIŞMALARI

İlk albümünü 1996 senesinde Gecem ismi ile müzik piyasasına sürmüştür. Bir çok usta sanatçıya vokallik yapan Ayşen Birgör bir dönem Atv kanalında yayınlanan Böyle mi Olacaktı isimli dizinin şarkısını seslendirmiştir. Bir çok önemli marka ve radyoların reklam cıngıllarını da başarı ile seslendirmiştir.

Ayrıca 2007 yılında Star Tv'de Popstar Alaturka programına katılmıştır. Yarışmada üçüncü olmuştur. Vokal yaptığı bazı sanatçılar, Emel Sayın, Adnan Şenses, Coşkun Sabah, Gülben Ergen, Serdar Ortaç ve Çelik'tir.

TRT1 kanalında Akşam Sefası programında solist olarak yer almış ardından TRT İstanbul Radyosu'nda sözleşmeli sanatçı olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 2009 yılında Bambaşka adlı ikinci albümünü çıkarmıştır. Yaşantısını İstanbul'da sürdürmektedir.

Müzik, ses ve sahne hakimiyeti Türkiye'nin son yıllarda yetirdiği en iyi yorumcular arasında yer almaktadır. En büyük hedefi ise Türk Müziğinin vazgeçilmez ve unutulmaz isimlerinden birisi olmaktır.