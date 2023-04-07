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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye, İsrail'in Filistin’deki saldırılarına karşı İslam dünyasının birlik içinde olması gerektiğini iletti.

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 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İran ilişkileri ve İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistin'de artan insanlık dışı saldırılarına karşı İslam dünyasının birlik içinde olmasının önemine işaret etti.

Yeni bir şiddet sarmalının önüne geçilmesi için sağduyunun hakim kılınması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, tüm tarafları aklıselime yönlendirecek girişimlerde bulunulmasının fayda sağlayacağını dile getirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası platformlarda kutsal mekanların statüsünü korumak için gayretleri müştereken sürdürme çağrısı yapan Erdoğan, bu birliği Avrupa'nın çeşitli kentlerinde, özellikle de Türk büyükelçilikleri önünde, son dönemde gerçekleşen Kur'an-ı Kerim'in mushafının yakılması eylemleri karşısında da sergilemelerinin ayrıca önemli olduğunu ifade etti.

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