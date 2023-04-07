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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti. Lavrov'u kabul ettikten sonra Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de telefonda görüştü. Erdoğan ile Reisi görüşmesinde Türkiye-İran ilişkileri ve İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırıları dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u Türkiye'ye davet etmişti. Bugün Türkiye'ye gelen Lavrov ve Bakan Çavuşoğlu iki ülke arasındaki konuların ve uluslararası gündemin değerlendirildiği bir görüşme gerçekleştirmişti. İki bürokrat daha sonra ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Sergey Lavrov, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Erdoğan'dan Reisi'ye telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lavrov'u kabul ettikten sonra uluslararası alanda temaslarını sürdürdü. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail’in Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistin’de artan insanlık dışı saldırılarına karşı İslam dünyasının birlik içinde olmasının önemine işaret etti.

Yeni bir şiddet sarmalının önüne geçilmesi için sağduyunun hakim kılınması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm tarafları aklıselime yönlendirecek girişimlerde bulunulmasının fayda sağlayacağını dile getirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası platformlarda kutsal mekânların statüsünü korumak için gayretleri müştereken sürdürme çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu birliği Avrupa’nın çeşitli kentlerinde, özellikle de Türk Büyükelçilikleri önünde, son dönemde gerçekleşen Kur’an-ı Kerim’in Mushaf'ının yakılması eylemleri karşısında da sergilemelerinin ayrıca önemli olduğunu ifade etti.

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