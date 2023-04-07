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Bakan Mustafa Varank, Sultanbeyli’ye Togg otomobil ile geldi

Bakan Mustafa Varank, Sultanbeyli’ye Togg otomobil ile geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi açılışına Togg otomobili ile geldi. Bakan Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe ve Başkan Hüseyin Keskin, 0015 plakalı Togg otomobili önünde beraber fotoğraf çektirdi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün Sultanbeyli’de düzenlenen Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi açılışına katılıyor.

Bakan Varank, açılış programı öncesinde Sultanbeyli Belediye Başkanlığı binası önüne Türkiye’nin yerli otomobili Togg ile geldi. Bakan Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve berberindekiler, açılış programı öncesinde 0015 plakalı ve kırmızı renkli Togg otomobili önünde fotoğraf çektirdi. Sultanbeylili vatandaşların da Togg otomobiline ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar da otomobil önünde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Bakan Varank’tan Togg mesajı

Kendisine bir gazetecinin sorduğu ‘Sultanbeyli’ye Togg ile geldiniz’ sorusu üzerine Bakan Varank, “Sultanbeyli her şeyin en iyisine layık. Arabanın da en iyisine layık olduğu içi Togg ile geldik” dedi.

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