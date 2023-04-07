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Sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandırdı! O vicdansız için karar

Sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandırdı! O vicdansız için karar

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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Deprem bölgesindeki afetzedeleri sahte konteyner ilanları verip kapora alarak dolandırdığı gerekçesiyle, dün ilçede yakalanan Kenan T'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Savcılığa çıkarılan zanlı, ifadesinin alınması sonrası sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

17 ayrı suçundan aranıyormuş

Kenan T'nin, 17 ayrı "bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan arandığı öğrenildi.

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