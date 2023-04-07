Düzce'de vahşet! 25 yıllık eşini boğarak öldürdü

DÜZCE'de 25 yıllık eşini boğarak öldüren sanık 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.Abone ol
Düzce'de Çamlıevler Caddesi'nde 27 Mayıs 2022'de meydana gelen olayda, Ali Ş. (65), eşi Nevriye Ş. (54) ile tartışmış, tartışmanın büyümesiyle Ali Ş., 25 yıllık karısını boğarak öldürmüştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadının cansız bedeniyle karşılaşmış ve gözaltına alınan Ali Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Sanık Ali Ş., yargılandığı Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, eşe karşı kasten öldürme suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.