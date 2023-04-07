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Öğrencilere bayram ikramiyesi kaç para verilecek, nasıl alınacak?

Öğrencilere bayram ikramiyesi kaç para verilecek, nasıl alınacak?

Dini bayramlar öncesi emekliye ödenen bayram ikramiyesi kapsamı daha da genişliyor. Öğrenciler de bayram ikramiyesi ödenmesi gündemde. Fakat öğrencilere ödenecek bayram ikramiyesi 1000 lira olacak ve sadece üniversite öğrencileri alabilecek. 

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Seçimlere 50 günden az bir zaman kala hükümetten peş peşe müjdeler gelmeye devam ediyor. Son olarak milyonlarca öğrenciye bayram ikramiyesi ödenmesi söz konusu. Peli bayram ikramiyesi hangi öğrencilere ödenecek, ilkokul, lise, ortaokul öğrencisine bayram ikramiyesi ödenecek mi?

Peki öğrencilere ödenecek 2 bin lira bayram harçlığı için başvuru yapmak gerekiyor mu? Kimler bayram harçlığı alabiliyor? Bu konu hakkında henüz net bir açıklama yok. Fakat tüm üniversite öğrencilerinin kapsama gireceği düşünülüyor. 

Vatandaşa seçim öncesi 3 müjde

Vatandaşlık fonu

Devlet, bir vatandaşlık fonu kurup, her ay yeni doğan çocuklar onlar için 100 ya da 200 lira gibi bir tutarda bu fona yatıracak. 18 yaşını geçen her çocuk kendisi için biriken parayı belirli koşullar altında kullanabilecek. Genel anlamda burada biriken para öğrencinin üniversite eğitiminde kullanılması eğiliminde olacak.

Yeni evleneceklere kredi

Kamu bankaları, yeni evlenecek olan çiftlerin gerek beyaz eşya temininde gerek kira harcamalarında sıkıntı yaşamaması için 250 bin lira civarında uygun faizli bir kredi sağlayacak. Ayrıca bu kredilere 2-3 geri ödeme istenmeyip daha sonra da 10 yıla yayılan vadeler uygulanacak. 1.

Öğrenciye bayram ikramiyesi

Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilere uygulandığı gibi dini bayramlarda yılda 2 kez bayram ikramiyesi verilecek. Bayram harçlığı adı altında verilmesi planlanan paranın bin lira civarı olması öngörülüyor.

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