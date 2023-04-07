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Candaş Tolga Işık'ın iddiası: Kültür Turizm Bakanı ve Sağlık Bakanı milletvekili listelerinde yer almak istemediğini bildirdi

Candaş Tolga Işık'ın iddiası: Kültür Turizm Bakanı ve Sağlık Bakanı milletvekili listelerinde yer almak istemediğini bildirdi

Gazeteci Candaş Tolga Işık, AK Parti kulislerinden gelen bilgileri aktardı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Işık, Kültür Turizm Bakanı Mehmet ve Sağlık Bakanı'nın milletvekili listelerinde yer almak istemediklerini bildirdiğini açıkladı.

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"Size biraz AK Parti kulisi vereyim" diyen Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. 

Işık, Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca milletvekili listelerinde yer almak istemediklerini bildirdiğini aktardı. 

Işık Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son dakikaya kadar her şey değişebilir ama şu an için planlanan: Bakan Varank Bursa'dan, Bakan Soylu İstanbul 2'nci bölgeden, Gen Bşk Vekili N. Kurtulmuş ve Bakan Mehmet Muş 3'üncü bölgeden aday oluyor." ifadesini kullandı. 

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