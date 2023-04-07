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Papa Francis, mahkumların ayaklarını önce yıkadı sonra da öptü

Papa Francis, mahkumların ayaklarını önce yıkadı sonra da öptü

Yaşadığı sağlık sorunları ve istifa iddialarıyla gündeme gelen Papa Francis, Paskalya öncesi düzenlenen geleneksel törende ıslahevinde kalan 12 genç mahkumun ayaklarını önce yıkadı, sonra da öptü. Papa'nın ayaklarını yıkayıp öptüğü kişiler arasında Senegalli bir Müslüman ve iki kadın da yer aldı.

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Geçen hafta üst solunumu yolu rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, taburcu olduktan sonra Roma'daki Casal del Marmo çocuk cezaevine gitti.

Burada Paskalya'dan önceki perşembe günü yapılan ritüeli gerçekleştirdi. Papa, geleneksel dua töreninde cezaevinde kalan gençlerin ayaklarını yıkadı.

Hz. İsa'nın havarilerine olan alçak gönüllülüğünü yansıttığına inanılan geleneksel törende Papa, 12 genç mahkumun ayaklarını önce yıkadı, sonra da öptü.

Papa'nın ayaklarını yıkayıp öptüğü kişiler arasında Senegalli bir Müslüman ve iki kadın da yer aldı.

10 yıldır görevi sürdüren Papa Francis, geleneksel ayak yıkama törenine kadınları ve Katolik olmayanları dahil eden ilk papa olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Dünkü törende de Papa'nın ayaklarını yıkayıp öptüğü kişiler arasında Senegalli bir Müslüman ve iki kadın da yer aldı.

Papa bu tören öncesinde de Roma'daki St. Peter Bazilikası'nda Katolik Kilisesi'nden çok sayıda üst düzey din adamının katıldığı ayini yönetti. Papa Francis, burada yaptığı konuşmada kardinallere Kilisede bölünmelere izin vermeme çağrısı yaptı.

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