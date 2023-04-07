Öğrencilere bayram ikramiyesi nisan ayında kaç para ödenecek? Son haberi geldi

14 Mayıs seçimleri yaklaştıkça hükümet kanadından müjdeler bir bir gelmeye devam ediyor. Son olarak bayram ikramiyesi kapsamı genişletilmişti. Şimdi de öğrencileri sevindirecek bir müjde geldi. Her bayram öncesi üniversitesi öğrencilerine 1000 liralık bayram ikramiyesi, bayram harçlığı verilmesi gündemde.

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Türkiye adım adım 14 Mayıs seçimlerine giderken Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce bahsettiği müjdeleri peş peşe sıralıyor. Erdoğan katıldığı bir programda 3 müjdeyi birden vereceğini ilan etmişti. Bu müjdelerden biri de milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği bayram harçlığı, yani bayram ikramiyesi oldu.

Bilindiği üzere devlet emeklilere her dini bayram öncesi bayram ikramiyesi ödüyor. Karşılıksız ve senede 2 kez ödenen bayram ikramiyesi bu sene yüzde 85 zamla 2 bin lira oldu. Şimdi ise yeni bir haber daha geldi. Öğrenciler de bayram harçlığı adı altında bayram ikramiyesi ödenecek. Ak Parti hükümeti bunun üzerinde şu an sıkı bir çalışma yapıyor. Önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapılacak. Fakat 1000 liralık bayram ikramiyesi ödemesinden sadece üniversite öğrenciler yararlanacak. İlkokul, ortaokul, lise öğrenciler bayram harçlığı uygulamasından yararlanmayacak.

Peki öğrencilere ödenecek 2 bin lira bayram harçlığı için başvuru yapmak gerekiyor mu? Kimler bayram harçlığı alabiliyor? Bu konu hakkında henüz net bir açıklama yok. Fakat tüm üniversite öğrencilerinin kapsama gireceği düşünülüyor.

Bunlardan en ilgi çekeni ise öğrencilere bayram harçlığı konusu oldu. Yılda iki defa olmak üzere milyonlarca emekliye ödenen bayram ikramiyesi kapsamı genişletilecek. Üniversite öğrencilerine 1000 TL bayram harçlığı verilecek…

Çalışmaları AK Parti ve ilgili kurumlar tarafından hız kesmeden sürdürülen sürprizlerle ilgili detaylar ise gelmeye başladı. Buna göre hükümetin gündeminde üç ana konu var. Buna göre;

Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez bayram ikramiyesi verilecek.

"Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın bin lira civarında olması öngörülüyor.