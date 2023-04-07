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Murat Ünalmış kaç yaşında, aslen nereli? Murat Ünalmış bakın kiminle evliymiş

Murat Ünalmış kaç yaşında, aslen nereli? Murat Ünalmış bakın kiminle evliymiş

FOX TV ekranlarında Gülcemal adlı bir dizi ile yeniden ekranlara dönen oyuncu Murat Ünalmış hayatı ile merak konusu oldu. Gülcemal karakterine hayat veren Murat Ünalmış 41 yaşında. Daha önce Birce Akalay ile evlenen Murat Ünalmış aslen Kayserili.

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FOX'un yeni dizisi bombası Gülcemal ilk ekran sınavını verdi. Başrollerinde Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in olduğu dizi seyirci tarafından tam not aldı. Dizinin başrolü olan Gülcemal karakterine hayat veren Murat Ünalmış ise en çok merak edilenler isimlerde oldu. Aslen Kayserili olan Murat Ünalmış, 41 yaşında. Daha önce oyuncu Melis Sezen ile evli kalan Murat Ünalmış New York'ta Beş Minare filminde de rol aldı. Yer Gök Aşk dizisinde başrol oynadı. 

Murat Ünalmış kimdir?

Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981'de Kayseri'de doğdu. Çocukluğu Kayseri'de geçen ve aslen de Kayserili olan Murat Ünalmış, ortaokul dönemi sonrasında İstanbul'a geldi. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nde basketbol oynadı. Ardından Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Ünalmış, üniversite eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi aldı. Bu eğitim sürecinin paralelinde; Hayat Bağları, Sınırlı Aşk, Kurşun Yarası, “Üç Kadın” dizilerinde ve “Deli Duran”, “Sen Ne Dilersen” adlı sinema filmlerinde rol aldı. Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filminde geniş kitlelerce tanınmış ve aynı yönetmenin filmi olan New York'ta Beş Minare filminde de rol aldı. Yer Gök Aşk dizisinde başrol oynadı.

Murat Ünalmış, 'Yer Gök Aşk' dizisinde başrol kadrosunu paylaştığı oyuncu Birce Akalay'la 2011'de evlendi. Çiftin evlilikleri 2012'de sonlandı.

Oynadığı filmler

2003 - Sınırlı Aşk

2003 - Kurşun Yarası

2005 - Deli Duran

2005 - Üç Kadın

2005-2007 - Şöhret

2007 - Sır Gibi

2008 - Rüzgâr

2009-2010 - Kasaba

2010-2012 - Yer Gök Aşk

2012 - Babalar ve Evlatlar

2013-2014 - İnadına Yaşamak

2016 - Seddülbahir 32 Saat

2016 - Sevda Kuşun Kanadında

2017 - Deli Gönül

2018-2021 - Bir Zamanlar Çukurova

2023 - Gülcemal

MURAT ÜNALMIŞ'IN ROL ALDIĞI FİLMLER
2004 - Celal Oğlan

2009 - Gecenin Kanatları

2009 - Güneşi Gördüm


2010 - New York'ta Beş Minare

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