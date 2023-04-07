AK Parti sıralarına giden CHP'li Özgür Özel: "Koltuklar sağlam mı, burada oturacağız"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'nin önceki günkü görüşmeleri sırasında iftar dolayısıyla birleşime verilen aradan sonra AK Parti sıralarına giderek, "İzin verirseniz biraz keşif yapayım. Koltuklar sağlam mı, burada oturacağız" dedi.

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TBMM'deki aranın ardından AK Parti sıralarında yalnızca AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ile AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim’in olduğunu fark eden CHP Grup Başkanvekili Özel, yerinden kalkarak AK Parti milletvekillerine ayrılan bölüme geçti.

Boş sıraların arasından Genel Kurul’u bir süre izleyen Özel, daha sonra grup başkanvekillerinin oturduğu bölüme giderek, AK Partili Can ile sohbet etti.

Özgür Özel AK Partili isimlerle aralarında geçen diyaloğu Hürriyet'ten Selahattin Sönmez'e anlattı.

"1 gün daha buradasınız"

Özgür Özel, Can'a "İzin verirseniz biraz keşif yapayım. Koltuklar sağlam mı, burada oturacağız. Hani evin içinde oturan kiracıya bile yenisi geldiğinde evi görmesine, perde ölçüsü almasına falan izin veriliyor ya nasıl olsa az kaldı, 1 gün daha buradasınız" dediğini aktardı.

Can: Her seçim aynı şeyi söylüyorsunuz

AK Partili Can ise yine Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Özgür Bey bizim sıralara geldi, '14 Mayıs’tan sonra biz buraya geleceğiz, buradan bakalım nasıl görünüyor?' diyerek kürsüye yakın koltuklara geçti" dedi.

Aralarında karşılıklı esprili bir konuşma geçtiğini belirten Can, Özel’e "Her seçim döneminde aynı şeyi söylüyorsunuz” karşılığını verdiğini belirterek "'Hep gelip kontrol ediyorsunuz sonra yine muhalefet sıralarında oturuyorsunuz' dedim" diye ifadelerini kullandı.