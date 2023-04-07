BIST 4.926
DOLAR 19,26
EURO 21,05
ALTIN 1.243,73
HABER /  POLİTİKA

AK Parti sıralarına giden CHP'li Özgür Özel: "Koltuklar sağlam mı, burada oturacağız"

AK Parti sıralarına giden CHP'li Özgür Özel: "Koltuklar sağlam mı, burada oturacağız"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'nin önceki günkü görüşmeleri sırasında iftar dolayısıyla birleşime verilen aradan sonra AK Parti sıralarına giderek, "İzin verirseniz biraz keşif yapayım. Koltuklar sağlam mı, burada oturacağız" dedi.

Abone ol

TBMM'deki aranın ardından AK Parti sıralarında yalnızca AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ile AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim’in olduğunu fark eden CHP Grup Başkanvekili Özel, yerinden kalkarak AK Parti milletvekillerine ayrılan bölüme geçti.

Boş sıraların arasından Genel Kurul’u bir süre izleyen Özel, daha sonra grup başkanvekillerinin oturduğu bölüme giderek, AK Partili Can ile sohbet etti.

Özgür Özel AK Partili isimlerle aralarında geçen diyaloğu Hürriyet'ten Selahattin Sönmez'e anlattı. 

"1 gün daha buradasınız"

Özgür Özel, Can'a "İzin verirseniz biraz keşif yapayım. Koltuklar sağlam mı, burada oturacağız. Hani evin içinde oturan kiracıya bile yenisi geldiğinde evi görmesine, perde ölçüsü almasına falan izin veriliyor ya nasıl olsa az kaldı, 1 gün daha buradasınız" dediğini aktardı.  

Can: Her seçim aynı şeyi söylüyorsunuz

AK Partili Can ise yine Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Özgür Bey bizim sıralara geldi, '14 Mayıs’tan sonra biz buraya geleceğiz, buradan bakalım nasıl görünüyor?' diyerek kürsüye yakın koltuklara geçti" dedi.

Aralarında karşılıklı esprili bir konuşma geçtiğini belirten Can, Özel’e "Her seçim döneminde aynı şeyi söylüyorsunuz” karşılığını verdiğini belirterek "'Hep gelip kontrol ediyorsunuz sonra yine muhalefet sıralarında oturuyorsunuz' dedim" diye ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sağanak çok sert vuracak! Meteoroloji 18 şehirde alarm verdi, Prof. Orhan Şen'den İstanbul detayı!
Foto Galeri Sağanak çok sert vuracak! Meteoroloji 18 şehirde alarm verdi, Prof. Orhan Şen'den İstanbul detayı! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için YSK'ya başvuru! 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı' tartışması...
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için YSK'ya başvuru! 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı' tartışması...
TARSİM, 2022'de 296 milyar TL'lik tarımsal varlığı güvence altına aldı
TARSİM, 2022'de 296 milyar TL'lik tarımsal varlığı güvence altına aldı
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Hakan Ural'dan Hatay'a giden Acun Ilıcalı'ya saat tepkisi! "Kolundaki saat 120 bin Euro... Konuşmuyorum"
Hakan Ural'dan Hatay'a giden Acun Ilıcalı'ya saat tepkisi! "Kolundaki saat 120 bin Euro... Konuşmuyorum"
Hırsızlık yaparken yakalanan oyuncu Sakine Haksever'e ilk celsede hapis cezası
Hırsızlık yaparken yakalanan oyuncu Sakine Haksever'e ilk celsede hapis cezası
MHP, milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti! 90 kadın aday var, 25 yaş altı 8 isim listede
MHP, milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti! 90 kadın aday var, 25 yaş altı 8 isim listede
Dünya Bankası Türkiye için ekonomik büyüme tahminlerini yükseltti
Dünya Bankası Türkiye için ekonomik büyüme tahminlerini yükseltti
Düzce'de maaş farkını alan EYT'lilerden anlamlı kampanya
Düzce'de maaş farkını alan EYT'lilerden anlamlı kampanya
Levent Uysal kimdir, kaç yaşında? Levent Uysal eşi Ece Uysal ve çocukları
Levent Uysal kimdir, kaç yaşında? Levent Uysal eşi Ece Uysal ve çocukları
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteride 111 kişi gözaltına alındı
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteride 111 kişi gözaltına alındı
FOX TV Gülcemal dizisi konusu ne? Gülcemal dizisi oyuncuları kimler?
FOX TV Gülcemal dizisi konusu ne? Gülcemal dizisi oyuncuları kimler?
İsrail ordusu Lübnan ve Gazze'ye saldırıyor
İsrail ordusu Lübnan ve Gazze'ye saldırıyor