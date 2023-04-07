Sağanak çok sert vuracak! Meteoroloji 18 şehirde alarm verdi, Prof. Orhan Şen'den İstanbul detayı!

11-12 Nisan'da sel riski: Şen, sel riski olduğunu söylediği açıklamasında "Önümüzdeki Salı Çarşamba (11-12 Nisan) günleri Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Doğusunda, Deprem bölgesinin doğusunda ve Doğu Anadolunun Güneyinde Sel ve Taşkın riski var. İlerleyen günlerde daha belirgin tahmin yaparız. değişebilir." ifadelerine yer verdi.