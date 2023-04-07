Sağanak çok sert vuracak! Meteoroloji 18 şehirde alarm verdi, Prof. Orhan Şen'den İstanbul detayı!
7 Nisan Cuma günü hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 şehirde sarı ve turuncu kodlu alarm verdi. Güncel hava durumu raporuna göre bugün Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tunceli, Aksaray ve Osmaniye'de kuvvetli yağmur bekleniyor. Orhan Şen'den İstanbul açıklaması geldi. İşte bugün ve hafta sonu İstanbul'da hava...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahmin raporunu yayımladı. 7 Nisa Cuma günü Meteoroloji, 18 şehre sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Sağanak ve kuvvetli sağanak uyarısı alan şehirler Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tunceli, Aksaray ve Osmaniye illeri oldu. Hava Profesörü Orhan Şen'den önemli açıklamalar geldi...
Meteoroloji profesörü Orhan Şen, "Bugün Trakya dışında tüm bölgeler yağışlı. Yağışlar, Maraş, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Karaman, Kayseri, Sivas orta ve doğu Karadeniz, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Adana ve Osmaniye’nin kuzeyinde kuvvetli Akşam yağış batı, İç Anadolu ve GDA kesiliyor. Cumartesi yağış yok" dedi.
11-12 Nisan'da sel riski: Şen, sel riski olduğunu söylediği açıklamasında "Önümüzdeki Salı Çarşamba (11-12 Nisan) günleri Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Doğusunda, Deprem bölgesinin doğusunda ve Doğu Anadolunun Güneyinde Sel ve Taşkın riski var. İlerleyen günlerde daha belirgin tahmin yaparız. değişebilir." ifadelerine yer verdi.
İstanbul'da yarın...
Şen, "İstanbul Bugün Cuma Öğlene kadar yağmurlu Öğleden sonra yağış kesiliyor 12 C. Yarın yağmur yok 15 C. Pazar günü yağmur tekrar başlıyor." diye konuştu.