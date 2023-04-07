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MHP, milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti! 90 kadın aday var, 25 yaş altı 8 isim listede

MHP, milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti! 90 kadın aday var, 25 yaş altı 8 isim listede

Milliyetçi Hareket Partisi, (MHP) 28. dönem milletvekili aday listesini aralarında genel başkan yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız’ın da bulunduğu heyet ile Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti. Böylece Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin seçime kendi listesiyle girmesi kesinleşti...

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Cumhur ittifakı ortağı MHP, 28. dönem milletvekili aday listesini aralarında genel başkan yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız’ın da bulunduğu heyet ile Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, YSK'nın önünde yaptığı açıklamada, verilen liste hakkında bazı istatistik bilgileri paylaştı. Feti Yıldız MHP adaylarının profilini şöyle özetledi:

510 erkek, 90 kadın aday! 25 yaş aldı 8 isim!

- 600 adayımızın arasından 510 erkek 90’ı kadın adayımızdır.
- 18-25 yaş grubundan 8, 26-40 yaş gurubundan 195 adayımız listelerde yer bulmuştur. 45-55 yaş grubunda 290, 55 yaş üzerinde de 117 adayımız vardır.
- 16 engelli vatandaş listede yer almıştır.
- Adaylarımızın yüzde 70’i üniversite mezunu olup yüksek lisans yapmış ve doktora derecelidir. Yüzde 30’u lise ve dengi okullardır.

Seçimlerin Türk milletine hayırlı olması temennisinde bulunan Semih Yalçın da, "Bildiğiniz gibi yoğun bir milletvekili aday adayı talebi içerisinden, MHP bünyesinde kurulan dört kişilik bir seçici komisyon ince eleyip sık dokumak suretiyle 600 kişilik bir aday listesini ortaya çıkartmıştır. 1894 kişinin adaylığının kabul edilmesi ile birlikte bunlar içerisinden 600 kişinin seçilmiş olması ve bunun şuanda sizler vasıtası ile aziz milletimize takdim edilmesi bizim için bir mutluluk kaynağıdır" dedi.

Kendini var eden siyasi partiye ihanet eden

Yerel seçim barajının hesaplanmasında ittifak oylarının toplamı esas alındığından seçim barajının bir yanıyla sıfıra indiğini belirten Feti Yıldız, "Bu değişiklik kendini var eden siyasi partiye ihaneti bir meta gibi pazarlayan demokrasimizi dejenere eden pazarlık amacı ile kurulan tüm yapıların planlarını alt üst etmiştir. Sonuç olarak bu yapılar hepinizin bildiği gibi CHP’ye iltica etmişlerdir. Bir partiden tek liste ile seçime girilmesinin aritmetik olarak en avantajlı sonuç verecek formül olarak şimdilik şunu söylüyoruz; MHP’nin kurumsal kimliği her türlü matematik formülünün üzerinde olduğunu hatırlatırız" dedi.

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