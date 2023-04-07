7 ilde sahte polislere operasyon: 22 kişi tutuklandı

Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları terör örgütlerinin adını kullanarak korkutup dolandırdığı öne sürülen dolandırıcılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 22’si tutuklandı.

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Şüphelilerin şifre olarak 'İneği otlatın 'ifadesini kullandığı bu yöntemle 43 kişiden 15 milyon lira dolandırdıkları ortaya çıktı. 39 kişiden 13 milyon 500 bin TL'nin dolandırılmasını ise polis engelledi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan çeteye yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takipte çetenin telefonla aradıkları vatandaşları “Kimliğiniz PKK ve FETÖ terör örgütleri şüphelilerinin eline geçti. Evinizde arama yapacağız. Evdeki altınlarınızı bize vermeniz gerekiyor. Bir arkadaşımız gelip altınları sizden alacak” diyerek dolandırdığı belirlendi.

43 kişiyi 15 milyon lira dolandırmışlar

Polis, çeteyi takibe başladığında şüphelilerin tüm Türkiye’deki sabit telefonların bulunduğu bir rehberi ele geçirdiğini, bu rehberden de dolandırılması daha kolay olduğunu düşündükleri yaşlı vatandaşları ağlarına düşürdüğünü tespit etti. Şüphelilerin inandırıcı olması için mağdurlara arka fonda polis telsizi sesi dinlettiği ortaya çıktı. Ayrıca çete üyelerinin dolandırıcılığı başlatmak için mağdurun bilgilerini verdikten sonra ‘İneği otlatın’ diyerek şifreli konuştukları kaydedildi. Polis, çetenin bu yöntemle 7 ilde 43 kişiyi 15 milyon lira dolandırdığını belirledi.

39 kişinin 13 milyon 500 bin TL dolandırılması engellendi

Polisin çalışması sonucu çetenin Adana merkezli olarak İstanbul, Şanlıurfa, Erzurum, Konya, Tekirdağ ve Niğde’de faaliyet gösterdiği, telefonda kandırılan vatandaş hangi ildeyse o ildeki aracının aranıp vatandaşın yanına yönlendirildiği, altın ya da parayı aldıkları belirlendi. Ayrıca bazı mağdurların çetenin banka hesabına havale yaptığı da öğrenildi. Çeteye banka hesabı sağlayan şüphelilerin dolandırılan paradan yüzde 5 komisyon istediği, yüzde 3 oranında anlaştıkları ortaya çıktı. Öte yandan polisin yaptığı takip sırasında 39 kişinin toplam 13 milyon 500 bin lira dolandırılmasının önüne geçtiği öğrenildi.

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, dün şafak vakti Adana merkezli 7 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 3’ü kadın 30 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22’si tutuklandı.