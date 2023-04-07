Benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar oldu? 7 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Benzin, motorin ve LGP fiyatlarındaki değişkenlik zam ve indirim haberleriyle birlikte vatandaşın başını döndürmeye devam ediyor. LPG fiyatlarına gelen indirim sonrası benzine yapılan kallavi zam pompaya yansırken benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar oldu? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki İzmir, İstanbul, Ankara akaryakıt litre fiyatı ne kadar? İşte 7 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

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Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Doların 19 TL'yi aşarak yükselişini hızlandırması ve OPEC'in petrol fiyatlarını artırmak için üretimi kısma kararı akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini göstermeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde LGP litre fiyatına 2 lira 12 kuruş indirim gelmişti. Araç sahipleri bu habere sevinemeden benzinin litre fiyatına yapılan kallavi zam sonrası arama motorlarında akaryakıt fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. "Benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar oldu?" sorusunun cevabı ise merak konusu oldu. Peki İzmir, İstanbul, Ankara akaryakıt litre fiyatı ne kadar? İşte 7 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

7 Nisan 2023 İstanbul akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,30 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,37 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,25 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,34 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,43 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.52 TL

7 Nisan 2023 Ankara akaryakıt fiyatları

Ankara benzinin litre fiyatı; 21,71 TL

Ankara motorin litre fiyatı; 20,77 TL

Ankara LPG litre fiyatı; 10.45 TL

7 Nisan 2023 İzmir akaryakıt fiyatları

İzmir benzinin litre fiyatı; 21,69 TL

İzmir motorin litre fiyatı; 20,85 TL

İzmir LPG litre fiyatı; 10.03 TL

Not: Fiyatlar illere, ilçelere ve bayilere göre değişiklik gösterebilir.