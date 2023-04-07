O üniversite personel alımı ilanı yayımladı! Başvuru tarihi ve aranan şartlar belli oldu

Birçok kamu kurum ve kuruluşu 2023 yılı için personel alımları yapmaya devam ediyor. Son olarak Dicle Üniversitesi personel alımı yapaağını duyurdu. Yayınlanan 35 sözleşmeli personel alımı ilanında başvuru tarihi belli olurken adaylarda aranan şartlarda belli oldu. İşte Dicle Üniversitesi 2023 personel alımı ile ilgili detaylar haberimizde...

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Dicle Üniversitesi, bünyesindeki personel eksikliğini gidermek için belirlediği kontenjanlarda personel alımı yapmak için ilanı çıktı. 35 sözleşmeli personel alımına ilişkin yayınlanan ilanda adaylarda aranan şartlar, alım yapılacak kontenjanlar ve başvuru tarihleri de belli oldu. Peki Dicle Üniversitesi personel alımı ne zaman? Dicle Üniversitesi personel alımı başvuru tarihleri neler, nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...

Dicle Üniversitesi personel alımı başvuru şartları

Sözleşmeli Personel Alımı ilan detaylarında branşa bağlı olarak aranan şartlarda değişiklik gösteriyor. Dicle Üniversitesi tarafından istihdam edilecek branşlar ise şu şekilde; hasta, bakım ve temizliği personeli ve aşçı. Alım yapılacak iki branş için adaylardan beklenen şartlar herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almamak, 2022 KPSS sınavından en az 60 puan almak şeklindedir.

Hasta bakım ve temizliği personeli alımı şartları

Hasta ve yaşlı bakımını yapacak engeli bulunmamak.

Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının eve yardımcılığı, hemşire yardımcılığı veya sağlık bakım teknisyenliği dallarının birinden mezun olmak.

Hastanın kişisel temizlik bakımı ile hastanın tetkik materyallerinin düzenlenmesi, medikal malzemenin nakli hasta yataklarının temizlenmesi, hasta bakım ve temizliğini ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

Aşçı alımı başvuru şartları

*Ortaöğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak.

*MEB onaylı bir aşçılık dalında ustalık belgesine sahip olmak.

*Aşçılık branşında bir yıl tecrübeye sahip olarak, bu tecrübeyi SGK tarafından alınacak belgeye ek olarak, daha önce çalışmış olduğu birimden alınacak yazı ile belgelendirmek

*MEB onaylı hijyen sertifikalarına sahip olmak.

Dicle Üniversitesi personel alımı başvuru tarihleri neler?

Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel ilanına başvurular; http://pbs.dicle.edu.tr/ web sitesi üzerinden yapılacak olup, 5 Nisan tarihinden 19 Nisan tarihine kadar başvuru yapılabilecek.