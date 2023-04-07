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Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'ndan CHP'den adaylık açıklaması! Hiçbir partiden....

Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'ndan CHP'den adaylık açıklaması! Hiçbir partiden....

BBP'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nun CHP'den milletvekili adayı olacağı iddia edildi. Furkan Yazıcıoğlu, gece yarısı açıklama ile iddialara cevap verdi...

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Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak seçimlere hazırlanırken, siyasi partiler de milletvekili listelerine son şeklini vermeye çalışıyor. Partilerin milletvekili aday listelerini 9 Nisan'a kadar YSK'ya teslim etmeleri gerekiyor. Partiler vitrin adayları için de yoğun bir çalışma içerisinde. CHP ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.

CHP'den İstanbul adayı olacak iddiası

25 Mart'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nun CHP'den aday olacağı kulislerde konuşulmuştu. Yazıcıoğlu'nun Sivas yerine İstanbul'dan CHP Milletvekili adayı olacağı belirtiliyordu. Yazıcıoğlu yaptığı yazılı açıklama ile hiç bir siyasi partiden aday olmayacağını duyurdu.

Babamın aziz hatırasına gösterilen...

Yazıcıoğlu açıklamasında, "Milletimizin babamın aziz hatırasına gösterdiği teveccühü heba etmeden, bu istikamet doğrultusunda önümüzdeki seçimlere ilişkin herhangi bir siyasi partiden milletvekilliği adaylık düşüncem olmadığını ve hakkımda çıkan adaylık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtir; önümüzdeki seçimlerin memleketimiz ve büyük Türk Milletine hayırlar getirmesini dilerim." dedi.

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