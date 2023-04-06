Fenerbahçe tribünleri, yönetimi istifaya çağırdı

Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor maçında yönetimi bir kez daha istifaya davet etti.

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Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta sarı-lacivertli taraftarlar yönetimi protesto etti.

Maçın 8. dakikasında sol kanatta topla buluşan Alioski ortayı yaptı. Ceza sahası içi sağ çaprazında bulunan Valencia topu indirdi.

Ekvadorlu futbolcunun biraz solunda bulunan Emre Mor sol ayağıyla gelişine vurdu, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti.

Taraftar "Yönetim istifa" dedi

Ancak tribünler bu gole pek fazla sevinmedi. Tribünlerde yerini alan taraftarların büyük bölümü "Yönetim istifa" diye bağırdı.