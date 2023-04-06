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Fenerbahçe-Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı (CANLI)
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Yukatel Kayserispor'la karşı karşıya geliyor.Abone ol
Türkiye Kupası çeyrek final turunda Fenerbahçe, Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE 1-1 KAYSERİSPOR (CANLI SKOR)
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Emre, İsmail, Zajc, Rossi, Valencia, Serdar
KAYSERİSPOR: Cenk, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Hosseini, Ackah, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam, Gavranović
STAT: Ülker
HAKEM: Volkan Bayarslan
SAAT: 20:30
YAYIN: A Spor