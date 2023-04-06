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Fenerbahçe-Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı (CANLI)

Fenerbahçe-Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı (CANLI)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Yukatel Kayserispor'la karşı karşıya geliyor.

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Türkiye Kupası çeyrek final turunda Fenerbahçe, Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE 1-1 KAYSERİSPOR (CANLI SKOR)

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Emre, İsmail, Zajc, Rossi, Valencia, Serdar

KAYSERİSPOR: Cenk, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Hosseini, Ackah, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam, Gavranović

STAT: Ülker
HAKEM: Volkan Bayarslan
SAAT: 20:30
YAYIN: A Spor

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