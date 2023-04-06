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Alman Die Welt, Türkiye'nin Rusya ile Batı arasındaki denge siyasetini yazdı

Alman Die Welt, Türkiye'nin Rusya ile Batı arasındaki denge siyasetini yazdı

Batı'yla birlik gösteren Türkiye'nin, Moskova ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Dış politikada izlenen yol için "Erdoğan bunda başarılı oluyor" denildi.

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Batılı ülkeler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tarafları bir masanın etrafında buluşturma konusunda başarılı olamadı.

Türkiye, izlediği denge politikasıyla her iki ülkeden yetkilileri ateşkes görüşmeleri kapsamında ağırladı.

Alman gazetesinin analizi

Batı'nın yaptırımlarına katılmayan Ankara, dünya piyasalarının gözünü çevirdiği Karadeniz Tahıl Girişimi'nin hayata geçirilmesine de öncülük etti.

Almanya basınından Die Welt, Türkiye'nin Rusya ve Batı arasında izlediği yol haritasından bahsetti.

"Batı'yla birlik gösteriyorlar, Rusya ile görüşüyorlar"

Türkiye'nin, NATO toplantısında Batılı müttefikleriyle birlik gösterdiği ve Finlandiya'nın ittifaka katılımını onayladığı belirtildi.

Diğer taraftan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 6-7 Nisan tarihlerinde Ankara'da kabul edilmesi durumuna dikkat çekildi.

"Erdoğan başarılı"

İki tarafa yönelik takınılan tavırdan şu ifadelerle bahsedildi:

Erdoğan, Moskova ile Batı arasında taktik manevralar yapıyor ve bunda başarılı oluyor.

"İlk başta riskli görünüyordu"

Öte yandan, Rusya ile Ukrayna arasında çatışmaların yaşandığı ilk günlerde bu stratejinin "riskli" gibi göründüğü de ifade edildi.

Ancak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikasının başarıya ulaştığı notu paylaşıldı.

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