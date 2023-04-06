Jandarma Cudi Dağı'nda ele geçirdi hepsi imha edildi

Eren Abluka Sonbahar-Kış-26 operasyonu kapsamında Cudi Dağı Hasena deresinde tespit edilen sığınakta 10 bin 210 mühimmat ve 11 adet AK-47 tüfeği ele geçirildi.

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Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Özel Harekat, jandarma komando timleri ve güvenlik korucu timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı olarak başlatılan Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit J.Teğmen İsmail Can Akdeniz kapsamında, Şırnak ili Merkez ilçesi Cudi Dağı Hasena deresi kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde bir sığınak tespit edildi.

10 bin 210 çeşitli mühimmat

Söz konusu sığınakta, bir insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları olduğu belirlendi. Sığınakta yapılan arama sonucunda, 10 bin 210 çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 11 adet AK-47 tüfeği, 91 adet şarjör, 47 adet EYP düzeneği, 59 adet ateşleme düzeneği, 1 adet keskin nişancı dürbünü ve 44 adet telsiz bataryası ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Öte yandan, ele geçirilen malzemeler imha edilerek, silah deposu kullanılamaz hale getirildi.