İSKİ, İstanbul'daki barajların son durumunu açıkladı

İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Vahit Doğan, kentteki barajların doluluk oranlarını açıklayarak, yapılan çalışmaları anlattı. Barajlardaki suyun yüzde 41’lık bir seviyede olduğunu söyleyen Doğan, vatandaşları su kullanımı konusunda uyararak tasarruf yapma çağrısında bulundu.

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Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte İstanbul’un barajlarındaki doluluk miktarı ve su sorunu yeniden gündeme geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdür Yardımcısı Vahit Doğan, kentteki barajların doluluk oranları ve yapılan çalışmalardan bahsetti. Barajlardaki suyun bugün itibarıyla yüzde 41 seviyesinde olduğunu söyleyen Doğan, İstanbulluları su kullanımı konusunda uyararak tasarruf yapmaya davet etti.

"Bugün itibarıyla barajlarımızın su seviyesi yüzde 41 mertebesindedir"

Barajlardaki son durumu anlatan İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Vahit Doğan, “İstanbul’da bu yıl kurak bir dönem geçiriyoruz. İstanbul’da yağışları genelde ekim ayı itibarıyla başlar, mart, nisan sonuna kadar devam eder. Ancak bu yıl beklediğimiz yağışlar istenen düzeyde gelmedi. Özellikle ocak ayı çok kurak geçti. Şubat başlangıcı itibarıyla baraj seviyelerimiz yüzde 28 oranlarına kadar düşmüştü. Ancak şubat ayında az da olsa gelen kar yağışları ve mart ayındaki yağmur yağışlarıyla birlikte baraj oranlarımız yüzde 39, yüzde 40 mertebesine yükselmişti. Nisan ayının başlangıcı itibarıyla gelen yağışlarla bugün itibarıyla barajlarımızın su seviyesi yüzde 41 mertebesindedir” dedi.

Barajlarda son durum

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli ve Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı. Alibey Barajı yüzde 14,82 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 32,36 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 9,59 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 9,68 oldu.

"Melen-3 ile günlük 500 bin metreküp civarında su sağlıyoruz"

İSKİ olarak yaptıkları çalışmalardan bahseden Vahit Doğan, “Asya yakasında Melen-3 diye bir istasyonumuz vardı. Bu istasyonla ilgili çalışmaları tamamladık, bu istasyonu devreye aldık. İstanbul’a günlük 500 bin metreküp civarında su sağlıyoruz. Ayrıca, şebeke hatlarımızdaki basınç yönetimleriyle, şebeke hatlarımızdaki su kayıplarının düşürülmesiyle ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir. Su tasarrufunun sağlanmasıyla ilgili günlük tüketimi 20 metreküpün üzerindeki abonelerimizin musluklarına perlatör takıyoruz” diye konuştu.

İstanbullulara su tasarrufu çağrısı

Doğan, İstanbulluları su tasarrufu yapmaya davet ederek, “Abonelerimiz kendi lavabolarının altındaki muslukları kısarak su tasarrufuna katkıda bulunabilirler. Abonelerimiz evlerinde kullandıkları çamaşır makineleri olsun, bulaşık makineleri olsun, bunları dolu seviyeye getirerek çalıştırmaları tasarrufa katkı sağlayacaktır. Halı yıkamaları, araç yıkamaları gibi kısımlarda gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz. Yaz dönemlerinde bahçe kısıtlamalarıyla ilgili kısıtlama getirmelerini arzu ediyoruz. Bunun yanında, çok suya ihtiyaç duyan bitkiler değil, kurakçıl bitkileri ekerek su tasarrufuna katkı sağlayacaklarını umut ediyoruz. Bunu sağlarsak İstanbul’da bu yaz susuzlukla ilgili herhangi bir sorun yaşamayız” ifadelerini kullandı.