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Beyoğlu'nda kısmi çökme yaşanan 5 katlı bina tamamen çöktü!

Beyoğlu'nda kısmi çökme yaşanan 5 katlı bina tamamen çöktü!

BEYOĞLU Karaköy’de bugün sabah saatlerinde 5 katlı metruk binada kısmi çökme meydana gelmişti. Önlem olarak Beşiktaş yönü araç trafiğine kapatılırken tramvay seferleri de askıya alınmıştı. O 5 katlı metruk bina an itibarıyla tamamen çöktü.

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Beyoğlu Karaköy'de tramvay ve araç geçişinin olduğu güzergahta bulunan 5 katlı metruk binada bugün tadilat yapılırken kısmi çökme meydana gelmişti. Beşiktaş yönü araç trafiğine kapatılırken tramvay seferleri de askıya alınmıştı.

Alınan önlemler sayesinde saatler sonra yaşanması muhtemel facianın önüne geçildi. 5 katlı metruk bina bu kez tamamen çöktü. Çökme nedeniyle ortalığı aniden yoğun bir toz bulutu kapladı. 5 katlı metruk binanın çökme anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Çökme anı kamerada

"İkinci derece tarihi eser"

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, binanın ikinci derece tescilli tarihi eser olduğunu söyledi. 

Özel, "2015'te Koruma Kurulu tarafından güçlendirme ve restorasyon projeleri onaylanmış. 2016'da da ruhsat alınmasına rağmen özel mülkiyette olan yapıda ne yazık ki mülkiyet sahibi tarafından restorasyon ve güçlendirme çalışmaları başlatılmamış." diye konuştu.

Bu süreçte İBB olarak gerekli uyarılarda bulunduklarını söyleyen Özel,  şunları kaydetti:

"Mart ayının başında tekrar mülkiyet sahibine, Koruma Kanunu gereği sorumluluğunu yerine getirerek gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının ivedilikle başlatılması yönünde uyarılarda bulunduk ama ne yazık ki yine gerekli çalışma başlatılmadı. Son olarak geçtiğimiz hafta Koruma Kurulu tarafından hem kanuni yükümlülükler hatırlatılarak restorasyon çalışmalarının başlatılması yönünde mülkiyet sahibine ve ilçe belediyesine son bir karar iletildi ama bugün böyle bir tehlike yaşıyoruz."

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