ABD'li dev banka çok sayıda anket sonuçlarını tek listede paylaştı! İlk turda...

14 mayıs seçimlerine doğru anket sonuçları gelmeye devam ederken, finans devi Morgan Stanley’in Türkiye seçimlerine ilişkin raporu dikkat çekti. Anket sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turda ortalamada 7.3 ikinci turda 9.6 puan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde görünüyor. Fatih Altaylı köşe yazısında paylaştı.

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14 mayıs seçimleri dünya kamuoyunun yakın takibinde. Finans kuruluşları seçim sonuçlarına dair olası senaryoları raporlar halinde paylaşıyor.

Morgan Stanley’in araştırma bölümü, Türkiye ile ilgili anket şirketlerinin elde ettiği sonuçların toplulaştırıldığı ve ortalamasının alındığı bir rapor yayınladı.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Stanley'in araştırmasına bugünkü yazısında yer verdi:

"Dev banka Mart ayı içinde yapılmış ve denek sayıları 1472 ila 5750 arasında değişen 6 ayrı araştırmayı baz almış.

4 adayla gidilen bir seçimde iki sonuca göre seçim ikinci tura kalıyor, 4 sonuca göre Kılıçdaroğlu ilk turda kazanıyor. Ortalama olarak bakıldığında Erdoğan’ın ilk tur oy potansiyeli 43.8 Kılıçdaroğlu’nun ilk tur potansiyeli 51.1. En alt ve en üst sonuçlar atıldığında ise Kılıçdaroğlu’nun oy oranı 50.4’e düşüyor.

10 ayrı araştırmanın sonucuna göre belirlenen iki adaylı seçimde ise Erdoğan’ın oy potansiyeli 45.7 Kılıçdaroğlu’nun 54.3. En alt ve en üst sonuçlar çıkarıldığında ise Erdoğan’ın oyu 45.2, Kılıçdaroğlu’nunki ise 54.8."