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Kendi evine hırsız gibi giren vatandaş şoke oldu, kaçan kiracı 'büyü' bırakmış

Kendi evine hırsız gibi giren vatandaş şoke oldu, kaçan kiracı 'büyü' bırakmış

BURSA'da 2 aylık kirayı ödemeyerek kaçan kiracının gittiğini ev arayan başka bir kişinin aramasıyla öğrenen ev sahibi Burak Aslan, kendi evine hırsız gibi girdi. Burak Aslan eve girince gördükleri karşısında şoka girerken evde bulduğu büyü nedeniyle eve girmeye korkar olduğunu söyledi.

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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Aslan kendisine ait olan daireyi Mustafa T. ve ailesine evini yapılan sözleşme sonrası kiraya verdi. Yaklaşık 2 sene boyunca kirada kalan Mustafa T., ev sahibi Aslan'a haber vermeden bir anda evi boşaltarak kaçtı. Ev sahibi Burak Aslan, evinin boşaltıldığını başka bir ev arayan kişinin aramasıyla öğrendi.

Kendi evine hırsız gibi giren Aslan, gördükleri karşısında gözlerine inanmadı. Evin harap halde olduğunu ve yatak odasında büyü olduğunu gördü.

"Biz kendi evimize hırsız gibi girdik"

Kiracısıyla ilgili yasal süreç başlatacağını söyleyen Burak Aslan şöyle devam etti," Yaklaşık 2 senedir evimiz kiradaydı. Bin 400 TL'ye kiraya verdik. Bu süre zarfından hiç gününde kira ödenmedi. Evin faturalarını da ödemeyince sıkıntılar yaşadık. En sonunda kaçıp gitmiş. Bizim haberimiz yoktu. Bizi yabancı uyruklu başka insanlar aradı. Ev kiralık mı? diye sordular. Biz de kiracı var kiralık değil dedik. Evimizin anahtarını alıp gitmiş. Biz kendi evimize hırsız gibi girdik. Arıyoruz telefonlarımızı açmıyor. Evin anahtarını da nakliyeciye vermiş. Nakliyeci de anahtarı bize getirdi. Evimizi çok kötü şekilde bırakıp doğalgaz saatini sökmüş" dedi.

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