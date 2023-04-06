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Sırrı Sakık Kemal Kılıçdaroğlu'na 'açıkla' dedi ortalık karıştı Hamza Dağ'dan çağrı

Sırrı Sakık Kemal Kılıçdaroğlu'na 'açıkla' dedi ortalık karıştı Hamza Dağ'dan çağrı

HDP'li Sırrı Sakık'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunda bunların deklare edilmesi gerekir" çağrısı gündem oldu. Açıklamalara tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Kılıçdaroğlu gömüldüğü sessizlikten çıkarak milleti aydınlatmakla yükümlüdür." dedi.

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14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala siyaset gündeminde hareketlilik sürüyor.

HDP'li Sırrı Sakık'ın son dönemde sözleri tepkilere yol açarken son olarak paylaşılan bir videoda kullandığı ifadeler yine eleştirilere yol açtı.

"Herkese özgürlük"

Söz konusu videoda Sırrı Sakık, "Kılıçdaroğlu'nun da Türkiye toplumuna çıkıp açık net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyuyla paylaşmalıdır. Yani kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunda bunların deklare edilmesi gerekir. Biz, önümüzdeki dönem bir genel affı masaya yatıracağız. Herkese özgürlük. Öcalan dahil olmak üzere. Herkese özgürlük. Ve geri dönüş başlamalıdır. Cezaevinden, sürgünde, nerede olursa hayatın her alanında. İktidarı paylaşıyorlar, cumhurbaşkanı yardımcılıklarını, bakanlıkları, hatta milletvekilliklerini... Ama bunu kimin sayesinde yapacaksınız? HDP." ifadelerini kullandı.

Hamza Dağ'dan tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından Sakık'ın söz konusu videosunu işaret ederek bir paylaşım yaptı. Dağ, paylaşımında "Sırrı Sakık'ın ikrar ettiği bu talepler karşısında CHP artık sobe olmuştur, kaçacak yeri kalmamıştır. Söylenenler karşısında Kemal Kılıçdaroğlu gömüldüğü sessizlikten çıkarak milleti aydınlatmakla yükümlüdür." dedi.

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