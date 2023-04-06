AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ın darbedilmesinde yeni gelişme

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı darbettikleri iddia edilen şüpheliler Eskice köyü Muhtarı Ünal Bozok, Elmalı köyü Muhtarı Saffet Erdemli ile Zeki Oral, Fatih Yılmaz ve Hikmet Tıknaz tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, AK Parti Çorum İl Başkanlığı görevine 13 Mart'ta başlayan Murat Günay, 29 Mart Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında otoparktaki aracına giderken Valilik ek bina yanındaki alanda saldırıya uğradı.

Darbedilen Günay, darp raporu aldıktan sonra Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, yağmaya teşebbüs ve darp iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Günay, suç duyurusunda kendisini, aralarında köy muhtarlarının da olduğu 5 kişinin darbettiğini iddia etti.

2'si muhtar 5 şüpheli tutuklandı

Suç duyurusu üzerine Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Murat Günay'ı darbettikleri iddia edilen şüpheliler Eskice köyü Muhtarı Ünal Bozok, Elmalı köyü Muhtarı Saffet Erdemli ile Zeki Oral, Fatih Yılmaz ve Hikmet Tıknaz tutuklandı.

Murat Günay ifadesinde şunları anlattı:

"Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere, 500'er TL'lik alışveriş yardım kartları genel merkezimiz tarafından İI Başkanlığımıza gönderildi. İl teşkilatımız da tüm ihtiyaç sahiplerinin tespitini ve dağıtımını, hassasiyetle ve hakkaniyetle yürütmek için çalışma yaptı.

"200 adet yardım kartını kendisine kayıtsız şartsız vermemi istedi"

Zeki Oral, bu yardım kartlarından haberdar olmuş ve ben bir cenazeye katıldığım gün, beni telefonla aradı. 200 adet yardım kartını kendisine kayıtsız şartsız vermemi, adeta emredercesine istedi.

"Vermezsen ben sana yapacağımı biliyorum"

Ben de bu sözlerine karşılık kendisine ihtiyaç sahiplerinin dağıtım listesini getirdiğinde kendisine bir miktar kart verebileceğimi söyledim. Sonra bana bağırarak, 'Bu kartları bana mecbur vereceksin, vermezsen ben sana yapacağımı biliyorum. Sen İl Başkanı olunca erkekleştin, ben sana göstereceğim, sen kim oluyorsun, bana milletvekilleri bile kafa tutamıyor, telefonu kapat' diyerek hakaret ve tehditlerde bulundu.

Olay günü de araçla benim önümü kesip darbettiler. Köy muhtarı olan Saffet Erdemli ve Ünal Bozok bana defalarca vurdu. Hikmet Tıknaz ışıklı bir kamerayla olanları görüntüledi. Şikayetçiyim"