Şeyma Subaşı abonelikten parayı vurdu! Aylık kazancı ortaya çıktı: Dev rakam dudak uçuklattı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine girmek için gün sayan 32 yaşındaki güzel ismin Instagram'ın ücretli abonelik özelliğinden aylık kazancı ortaya çıktı. 200 bin takipçiye ulaşan Subaşı'nın elde ettiği dev rakam dudak uçuklattı. İşte detaylar...

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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerin başında gelen Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Mısırli sevgilisi ile dünyaevine girmek için gün sayan Subaşı'nın Instagram sayfasından paylaştığı 'ücretli abonelik' sayesinde elde ettiği gelir ortaya çıktı. Aylık abonelik ücretini 66,99 TL'den 134,99 TL'ye çıkaran ve Instagram'ın bu özelliğini Türkiye'de ilk kullanan isimlerden biri olan Şeyma Subaşı'nın aylık kazancı ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Şeyma Subaşı evleniyor

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra hem aşk hemde kariyer hayatıyla magazin gündemine damga vuran Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceklerini duyurmuş ve düğün davetiyelerini paylaşmıştı. "Mutluluğunu artık sosyal medya hesabından paylaşma Şeyma" diye kendini uyaran ünlü isim, "Mutluluk bir seçimdir ve ben bu şekilde çok mutluyum. Çok heyecanlıyım" sözleriyle sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Nikah tarihi belli oldu

"Ayın 5-6'sı Marakeş'te evleniyoruz inşallah. 250 kişi falan gelecek, sadece aile ve yakın arkadaşlar geliyor. Onun dışında pek fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sürpriz olsun, bana da sürpriz olsun" açıklamasını yapan fenomen, Amanyara'da bekarlığa veda partisi yaptı.

Şeyma Subaşı bekarlığa veda partisi yaptı

Parti için tercih ettiği mini beyaz elbiseyi kısa bir duvak takarak tamamlayan Subaşı, bekarlığa vedasından renkli kareleri 2.9 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınladı.

Instagram'da ücretli abonelik başlattı

Öte yandan 32 yaşındaki Subaşı, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti. Bir çocuk annesi fenomen, Instagram'ın kullanıcılarına ücretli abonelik hakkı tanımasını Türkiye'de ilk kullananlardan biri olarak; aylık bir ücret karşılığı sayfasına abone olacaklara özel içerikler paylaşacağını açıklamıştı.

Şeyma Subaşı abonelikten parayı vurdu!

200 bin aboneye ulaşan Subaşı 66,99 TL olan abonelik ücretini 134,99 TL'ye çıkarmıştı. Subaşı’nın nisan ayındaki aylık kazancı sadece bu sistemden 27 milyon TL’ye ulaştı.