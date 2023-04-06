Antalya'da tinerle soba yakma girişimi felaketle sonuçlandı

ANTALYA'da bir adam hayatının hatasını yaptı. Evindeki sobayı tiner dökerek yakmak isteyince evde yangın çıktı. Evin oturma odası küle dönerken o sırada evde tek başına olan adam yanarak ağır yaralandı. Yanan odada yarısı içilmiş içki ve mezeler dikkat çekti.

Abone ol

Yangın, Sarılar Mahallesi Çamlık Mevkii 3055 sokakta bulunan 3 katlı binanın zemin katında sabahın erken saatlerinde başladı. Evde yalnız başına yaşayan Mesut Bay'ın sobayı tinerle yakmaya çalışması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın bir anda salonu sardı. Evde yaşayan Mesut Bay yanarak ağır yaralandı.

Vücudunun tamamına yakını yanan Mesut Yar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yakını tepki gösterdi

Mesut Bay’ın vücudundaki yanıklar nedeniyle yanık ünitesi bulunan İzmir’de bir hastaneye sevk edildi. Mesut Bay’ın başından ayrılmayan bir yakını, hastanın hava ambulansı yerine kara ambulansı ile götürülmesine tepki gösterdi.

İçki şişesi ve mezeler dikkatlerden kaçmadı

Yetkililer tarafından yapılan incelemelerde, yangının sobayı tinerle yakılmak istenmesi sırasında çıktığı belirtilirken, yanan odadaki masanın üzerinde akşamdan kaldığı belirlenen yarısı içilmiş içki şişesi, mezeler dikkatlerden kaçmadı.

Muhabbet kuşları telef oldu

Yangında evde kafeste bulunan ve kafes kapalı olduğu için kaçamayan muhabbet kuşları da dumandan zehirlenerek telef oldu.