BIST 4.945
DOLAR 19,26
EURO 21,05
ALTIN 1.249,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da tinerle soba yakma girişimi felaketle sonuçlandı

Antalya'da tinerle soba yakma girişimi felaketle sonuçlandı

ANTALYA'da bir adam hayatının hatasını yaptı. Evindeki sobayı tiner dökerek yakmak isteyince evde yangın çıktı. Evin oturma odası küle dönerken o sırada evde tek başına olan adam yanarak ağır yaralandı. Yanan odada yarısı içilmiş içki ve mezeler dikkat çekti.

Abone ol

Yangın, Sarılar Mahallesi Çamlık Mevkii 3055 sokakta bulunan 3 katlı binanın zemin katında sabahın erken saatlerinde başladı. Evde yalnız başına yaşayan Mesut Bay'ın sobayı tinerle yakmaya çalışması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın bir anda salonu sardı. Evde yaşayan Mesut Bay yanarak ağır yaralandı.

Vücudunun tamamına yakını yanan Mesut Yar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yakını tepki gösterdi

Mesut Bay’ın vücudundaki yanıklar nedeniyle yanık ünitesi bulunan İzmir’de bir hastaneye sevk edildi. Mesut Bay’ın başından ayrılmayan bir yakını, hastanın hava ambulansı yerine kara ambulansı ile götürülmesine tepki gösterdi.

İçki şişesi ve mezeler dikkatlerden kaçmadı

Yetkililer tarafından yapılan incelemelerde, yangının sobayı tinerle yakılmak istenmesi sırasında çıktığı belirtilirken, yanan odadaki masanın üzerinde akşamdan kaldığı belirlenen yarısı içilmiş içki şişesi, mezeler dikkatlerden kaçmadı.

Muhabbet kuşları telef oldu

Yangında evde kafeste bulunan ve kafes kapalı olduğu için kaçamayan muhabbet kuşları da dumandan zehirlenerek telef oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
İsra suresi 105 - 106. ayeti Türkçe okunuşu Ramazan'ın ortasında okunacak dua
İsra suresi 105 - 106. ayeti Türkçe okunuşu Ramazan'ın ortasında okunacak dua
Şanlıurfa'da üretim azalınca isotun fiyatı iki katına çıktı
Şanlıurfa'da üretim azalınca isotun fiyatı iki katına çıktı
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
MEB duyurdu! Öğretmenlere ilave yer değişikliği hakkı
MEB duyurdu! Öğretmenlere ilave yer değişikliği hakkı
2023 seçimleri öncesi dikkat çeken açıklama! Zorunlu askerlik kaldırılıyor mu?
2023 seçimleri öncesi dikkat çeken açıklama! Zorunlu askerlik kaldırılıyor mu?
Küçükçekmece'de sır olay! 21 yaşındaki genç arazide ölü bulundu
Küçükçekmece'de sır olay! 21 yaşındaki genç arazide ölü bulundu
CHP İstanbul İl Binası'na silahlı saldırı! Canan Kaftancıoğlu duyurdu İYİ Parti'den sonra...
CHP İstanbul İl Binası'na silahlı saldırı! Canan Kaftancıoğlu duyurdu İYİ Parti'den sonra...
Kütahya Porselen'in yeni yatırımına EYT darbesi
Kütahya Porselen'in yeni yatırımına EYT darbesi
Selvi Kılıçdaroğlu'nun gençlik hallerine bakın! Aile fotoğraflarına ilgi büyük
Selvi Kılıçdaroğlu'nun gençlik hallerine bakın! Aile fotoğraflarına ilgi büyük
Ortak liste kararı! 4 parti seçime CHP listesinden girecek
Ortak liste kararı! 4 parti seçime CHP listesinden girecek
Köpeğin ulumasıyla çıktıları terasta her şeyi gözleriyle gördüler
Köpeğin ulumasıyla çıktıları terasta her şeyi gözleriyle gördüler
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'ya bir darbe daha
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'ya bir darbe daha