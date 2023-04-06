Selvi Kılıçdaroğlu'nun gençlik hallerine bakın! Aile fotoğraflarına ilgi büyük

14 Mayıs'taki seçimlere artık az bir zaman kala hem liderler hem de eşleri ilgiyle takip ediliyor. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanından ayırmadığı eşi Selvi Kılıçdaroğlu. 71 yaşında ve aslen Dersimli olan Selvi Kılıçdaroğlu'nun gençlik fotoğrafları şu sıralar sosyal medyanın da dilinde. Kemal Kılıçdaroğlu da o yıllarda uzun saçlarıyla çok başkaymış.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerine artık bir zaman kaldı. Türkiye 14 Mayıs'ta yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidecek. Pusuladaki yerini belirleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ise en çok merak edilen isimlerin başında. Genç yaşlarda büyük aşk yaşadığı Kemal Kılıçdaroğlu ile evlenen Selvi Kılıçdaroğlu'nun gençlik fotoğrafları şu sıralar sosyal medyada en çok dolaşanlardan.

Aslen Erzincan Dersimli olan Selvi Kılıçdaroğlu şu anda 71 yaşında. Asıl mesleği gazetecilik olan Selvi Kılıçdaroğlu, gençlik yıllarında bir dönem gazetecilik yaptı. Eşi Kemal Kılıçdaroğlu siyasete adım atınca mesleği bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra hem 3 çocuğuna baktı hem de eşine desteğini hiç bir zaman sakınmadı.

Selvi Kılıçdaroğlu kimdir?

Selvi Kılıçdaroğlu 1974 yılında Tunceli Dersim'de doğmuştur. Nüfusta adı Selvi olsa da aile içinde kendisine Sevim diye hitap ediliyormuş.

Selvi Kılıçdaroğlu mesleki olarak gazetecidir. Fakat eşi Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olunca mesleği bırakmıştır.

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Kemal ve Selvi Kılıçdaroğlu'nun Aslı Kılıçdaroğlu Nadir, Zeynep Kılıçdaroğlu, Kerem Kılıçdaroğlu adında iki kız bir de oğlan çocukları vardır.