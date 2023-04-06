Avukatlar Günü mesajları kısa resimli 2023 sevgiliye yollanacak mesajlar

Adaletin savunucusu hak ve hukukun temsilcisi olan avukatların bu özel günü için en güzel resimli Avukatlar Günü resimli mesajlarını ve tebrik sözlerini sizler için bir araya getirdik. Avukatların bu özel gününü daha da anlamlı hale getirmek için siz de içlerinden birini sevgilinize, eşinize ya da arkadaşlarınıza yollayabilirsiniz.

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Avukatlar Günü bu yılda yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Adaletin yılmaz bekçileri olan hak ve hukukun savunucusu avukatlara bu özel ve güzel gün için yollayacağınız en güzel Avukatlar Günü resimli mesajları haberimizde. Resimli avukatlar günü tebrik sözleri ve mesajlarını sizler için derledik, siz de tanıdığınız avukatlara yollayabilir onları mutlu edebilirsiniz.

Resimli avukatlar günü mesajları

Hukuku üstün kılmak için savaşan hak ve adaletten yana olan hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Adalete ve adil yargılamaya bir gün herkesin ihtiyacı olabilir. Avukatlar Gününü kutlarım.

Avukat olarak gerçeğin gücünü kovalayan tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü kutlu olsun.

Hukuku üstün kılmak için savaşan hak ve adaletten yana olan hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Hak ve hukukumuzu koruyan avukatlarımızın, avukatlar gününü kutlarım.

Adaletin güçlüden değil haklıdan yana olması dileğimle, tüm hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Hukuk devletinin olmazsa olmazı yargı erkinin temel tası ve en büyük güvencesi olan, savunma mesleğinin temsilcileri olan avukatlarımızın bu özel gününü kutlarım.

Hukuksuzlukların giderek arttığı hukukun istisna olduğu bir dönemde kalan hukuk namına hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Daima adaleti,hakkı ve hukuku gözeten avukatlarımızın ve hukuk camiamızın Avukatlar Günü nü kutlar, görevlerinde başarılar dilerim.

Toplum içerisindeki adaletin yapı taşlarından birisi olan ve işlerini hakkı ile yapıp mazlumların yanında yer alan tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.

Hiçbir şey bir devleti kendi kanunlarını ihlal etmekten daha hızlı yıkamaz. (Thomas Clark) Avukatlar Gününü kutlarım.

Hukuksuzlukların giderek arttığı hukukun istisna olduğu bir dönemde kalan hukuk namına hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Hukuk sisteminin en dayanıklı zincirleri olan cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun

Hukuk sisteminin en dayanıklı zincirleri olan cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.

Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutlarım.

Adalete ve adil yargılamaya bir gün herkesin ihtiyacı olabilir. Avukatlar Gününü kutlarım.

Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutlarım.

Kutsal Savunma Hakkımızın Temsilcileri; Değerli Avukatlarımızın Avukatlar Günü Kutlu Olsun!

Haklının ve ezilenin yanında dimdik ayakta duran ve tüm gücünü kullanan avukatlarımıza selam olsun. Avukatlar Gününüz kutlu olsun.

Hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından savunma sorumluluğuyla yükümlü avukatlarımız, vatandaş-devlet ilişkilerinin çağdaş çerçevede yürümesi açısından önemli bir görev yapmaktadırlar. Bu vesile ile tüm Avukatlarımızın Avukatlar Günü'nü kutluyor, selam ve saygılar sunuyorum.

Adaletin güçlüden değil haklıdan yana olması dileğimle, tüm hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.