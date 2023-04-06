Şeker hastalarına iftar uyarısı

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzm. Dr. Adnan Yay, "Hızlı emilen karbonhidratlardan, aşırı yağlı yiyeceklerden, özellikle kalp sağlığı açısından hayvansal yağlardan uzak durun" dedi.

Abone ol

Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Adnan Yay, bir anda aşırı besin tüketmenin kan şekerini yükselttiğini belirterek, 'İftarınızı kademeli bir şekilde yaparsanız şeker dalgalanmasından sizi korur.' ifadesini kullandı.

Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Adnan Yay, diyabet hastalarını, iftarda hızlı bir şekilde besin tüketmemeleri konusunda uyardı.

Yay, bir anda aşırı besin tüketmenin kan şekerini yükselttiğine işaret ederek, 'İftarınızı kademeli bir şekilde yaparsanız şeker dalgalanmasından sizi korur.' ifadesini kullandı.

Kronik hastalığı olanların doktor gözetiminde oruç tutması gerektiğini vurgulayan Yay, 'Sahur ve iftar zamanlarında hangi ilacı hangi dozda kullanacakları doktor tarafından düzenlenmeli.' değerlendirmesinde bulundu.

Yay, kronik hastalıkları olanların oruç tutarken dikkat etmesi gerekenlere ilişkin şu bilgileri verdi:

'Kullanılacak ilaçların açlık ya da toklukta alınması ve etkileşime girmemesi açısından sahur yapmaya özen gösterin. Sahurda kahvaltı tercih edebilir ve protein kısıtlaması yoksa yumurta yiyebilirsiniz. Hipertansiyon krizi oruçta en ciddi risklerden olduğundan tuz tüketimine dikkat edin. Mutlaka büyük bir tabak salata, yeşillik, domates, biber, turp ve benzerlerini yiyin. Meyveden alınacak vitamin ve mineralleri salatadan alın. Meyveyi uygun miktarda iftar sonrasında ara öğün olarak tercih ederseniz kan şekerini de dengelersiniz.'

'Ramazan pidesini sınırlı tüketin'

Dr. Adnan Yay, diyabet hastalarının iftarı kademeli yapması gerektiğini belirterek, 'Başlangıcı bir bardak su, yarım kase çorba ve bir dilim tam buğday ya da çavdar ekmeğiyle yapın. Çorbanın hemen ardından bir kase salata yiyin ve kısa bir ara verin. Sonra ana öğün yapılması... Böylelikle uzun süreli açlıktan sonra hipoglisemik atağa bağlı aşırı yemek yiyip kan şekerinizi aşırı yükseltmekten, şeker dalgalanmasından sizi koruyacaktır. Ramazan pidesindeki beyaz unun kan şekerini hızlı artıracağı unutulmamalı ve sınırlı tüketilmelidir. Ramazan sofraları simit, börek, reçel ile iftarda baklava gibi şekeri yükseltme riski taşıyan besinlerden oluşur. Bu tür hızlı emilen karbonhidratlardan, aşırı yağlı yiyeceklerden, özellikle kalp sağlığı açısından hayvansal yağlardan uzak durun. İftar ve sahur arasında bol su içmenin sıvı kaybının yerine konulmasında önemli bir rol üstlendiği unutulmamalı.' ifadelerini kullandı.