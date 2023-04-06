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Kayseri'de otobüs devrildi: 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Kayseri'de otobüs devrildi: 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre biri çocuk 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

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B.K. idaresindeki İstanbul Bağcılar Belediyesine ait resmi 34 FIR 436 plakalı yolcu otobüsü, Gürün-Pınarbaşı yolunun 48. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada Atakan Sırbudak (48), Hayri Ay (48) ve Hilmi Eymen Dinleyici (10) öldü, 19 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kayseri, Pınarbaşı ve Sarız'daki hastanelere kaldırıldı.

Otobüstekilerin deprem bölgesi Malatya'dan görevden dönen Bağcılar Belediyesi personeli ile çalışanlardan birinin eşi ve iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza ile ilgili Pınarbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

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