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Meteoroloji’den Muğla için yağış uyarısı

Meteoroloji’den Muğla için yağış uyarısı

Muğla’da akşam saatlerinde itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıya göre, Muğla’da akşam saatlerinde itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 6 Nisan (Bugün) günü akşam saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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