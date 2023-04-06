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Zonguldak'ta 16 yaşındaki kız 'hastayım' diye geldiği hastanede doğurdu

Zonguldak'ta 16 yaşındaki kız 'hastayım' diye geldiği hastanede doğurdu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 16 yaşındaki bir kız çocuğu, rahatsızlanarak geldiği hastanede doğum yaptı.

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Zonguldak'ta yaşanan olay şoke etti. İddiaya göre, 16 yaşındaki kız çocuğu, idrar yollarındaki rahatsızlıktan dolayı tedavi olmak istedi.

Aşırı kilolu olduğundan dolayı hamile olduğu anlaşılamayan genç kızın doğum sancısının başlaması üzerine doktorlar müdahalede bulundu.

Doğuma alınan genç kız sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdi. Doğum sonrasında kız çocuğu daha donanımlı bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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