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Real Madrid kupada Barcelona'yı dağıttı! Benzema hat-trick yaptı

Real Madrid kupada Barcelona'yı dağıttı! Benzema hat-trick yaptı

İspanya Kral Kupası Yarı Finali ikinci maçında Real Madrid, El Clasico’da Barcelona’yı deplasmanda 4-0 mağlup ederek final biletini almayı başardı. Eflatun-beyazlıların 35 yaşındaki Fransız forveti Karim Benzema 3 gol atarak yıldızlaştı.

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İspanya Kral Kupası Yarı Finali’nde eşleşen iki dev kulübün maçında gülen taraf Real Madrid oldu. Kupanın ilk maçında sahasında 1-0 kaybeden Madrid ekibi, Nou Camp’ta Barcelona ile karşılaştı.

Ev sahibinde Teknik Direktör Xavi mücadeleye; ter Stegen, Araujo, Kounde, Alonso, Balde, Kessie, Busquets, Roberto, Raphinha, Gavi, Lewandowski 11’i ile başladı.

Mor Menekşeler’de Carlo Ancelotti ise; Courtois, arvajal, Militao, Alaba, Camavinga, Valverde, Kroos, Modric, Rodrygo, Vinicius Junior ve Benzema 11’ini sahaya sürdü.

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda Real Madrid, 45+1. dakikada hızlı gelişen atakta Vinicius Junior’un ayağından bulduğu golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.

Eflatun-beyazlılar, 50. dakikada Karim Benzema’nın golüyle skoru 2-0 yaptı. 57. dakikada Vinicius Junior’un düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıyı kullanan Benzema, farkı 3’e çıkaran golü kaydetti.

Farkı azaltmak için girdiği ataklardan sonuç alamayan Katalanlar, savunmasında açık verirken; Benzema, Vinicius Junior’dan aldığı pasla skoru 4-0’a getiren golü atarak hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Müsabakada başka gol olmazken Real Madrid, İspanya Kral Kupası’nda finale yükseldi. 9 sezon sonra bu kupada finale kalan Madrid ekibi, finalde Osasuna ile karşılaşacak.

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