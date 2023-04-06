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Cengiz Çandar, HDP'nin yedeğinden milletvekili adayı oldu! Hasan Cemal de aynı partide

Cengiz Çandar, HDP'nin yedeğinden milletvekili adayı oldu! Hasan Cemal de aynı partide

Gazeteci Hasan Cemal'den sonra Cengiz Çandar da HDP'nin yedeği olarak siyaset sahnesine çıkan Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı oldu. Çandar, Kürt açılı yanlısı tavırlarıyla biliniyor...

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Gazeteci Cengiz Çandar, 14 Mayıs seçimleri için Yeşil Sol Parti’den gelen milletvekili adaylığı teklifini kabul etti. Aday adaylığı başvurusu yapacak olan Çandar, Emek ve Özgürlük İttifakı protokolünde ittifakın çatı partisi HDP adına yer alan Yeşil Sol Parti listelerinden milletvekili adayı gösterilecek.

Çandar, “teklifin kendisini onurlandırdığını” belirtirken, “Ömrümün yarısından çoğunu Türkler ve Kürtlerin eşit ve özgür birlikteliği ve Kürt sorununun barışçı çözümü için harcadım. Demokratik Türkiye amacımızdır. Birlikte başaracağız” dedi.

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