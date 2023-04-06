BIST 4.920
DOLAR 19,25
EURO 21,05
ALTIN 1.244,54
HABER /  GÜNCEL

Depremzedelere yardımdan dönenleri taşıyan otobüs devrildi! 3 ölü 14 yaralı

Depremzedelere yardımdan dönenleri taşıyan otobüs devrildi! 3 ölü 14 yaralı

Deprem bölgesi Malatya'dan İstanbul'a giden ve Bağcılar Bölgesi belediye personellerini taşıyan otobüsün Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Abone ol

Deprem bölgesi Malatya'ya yardıma giden Bağcılar Belediyesi personellerini taşıyan 34 FIR 436 plakalı otobüs, İstanbul'a dönerken Pınarbaşı ilçesi Karahalka mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Otobüs de çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sırrı Sakık: Kılıçdaroğlu verdiği sözleri kamuoyu ile paylaşmalı
Sırrı Sakık: Kılıçdaroğlu verdiği sözleri kamuoyu ile paylaşmalı
Kılıçdaroğlu'na canlı yayında açıkça soruldu: HDP'ye bakanlık verecek misiniz?
Kılıçdaroğlu'na canlı yayında açıkça soruldu: HDP'ye bakanlık verecek misiniz?
KAZIDIKÇA KAZANMAYA VAR MISIN? OYNA KAZAN NESİNE.COM'DA!
KAZIDIKÇA KAZANMAYA VAR MISIN? OYNA KAZAN NESİNE.COM'DA!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anketlerde açık ara öndeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anketlerde açık ara öndeyiz
ABD, kilise saldırısında ölenlerin ailelerine milyonlarca dolar tazminat ödeyecek
ABD, kilise saldırısında ölenlerin ailelerine milyonlarca dolar tazminat ödeyecek
PKK kanalına konuşan HDP'li Nuray Özdoğan, Anayasa'yı hedef aldı
PKK kanalına konuşan HDP'li Nuray Özdoğan, Anayasa'yı hedef aldı
İYİ Parti yetkilisi ilk defa bakanlık telaffuz etti
İYİ Parti yetkilisi ilk defa bakanlık telaffuz etti
Verenel Derneği Ramazan’da da Yaraları Sarıyor
Verenel Derneği Ramazan’da da Yaraları Sarıyor
Nevşin Mengü'den 'Akşener' itirafı! 'Mermi' şovuna anket yorumu
Nevşin Mengü'den 'Akşener' itirafı! 'Mermi' şovuna anket yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: 12 saatlik yol 2 saate düşecek
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: 12 saatlik yol 2 saate düşecek
Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların yerleştirilme işlemi tamamlandı
Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların yerleştirilme işlemi tamamlandı