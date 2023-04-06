BIST 4.920
DOLAR 19,25
EURO 21,01
ALTIN 1.244,48
HABER /  POLİTİKA

Kemal kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Yavuz Ağıralioğlu'nu topa tuttu! Cesareti varsa karşıma çıksın

Kemal kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Yavuz Ağıralioğlu'nu topa tuttu! Cesareti varsa karşıma çıksın

CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye görüşme öncesi bir teklif yapıldığını ancak onun bunu kabul etmediğini söyledi. İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'na da meydan okuyan Kılıçdaroğlu, "Ağıralioğlu neden cesaret edemiyor; gelsin karşıma söylesin ben de cevabını tak tak söyleyeyim" dedi. Kılıçdaroğlu, telefonlarının yasadışı olarak dinlendiğini ifade etti.

Abone ol

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında soruları yanıtladı. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ile görüşmesinde ittifak teklif etmediğini belirten Kılıçdaroğlu, "14 Mayıs öncesi de sonrası da dahil olmak üzere Muharrem İnce'ye bir teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı; bana göre biz üzerimize düşeni yaptık" dedi. Kendisini topa tutarak İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'na da cesaret edip karşısına çıkmasını söyledi.

Dinleniyorum, dinlemezseniz namertsiniz!

"Benim bir hatam varsa eleştiri olacaktır. Aynı hatayı yapmamaya özen göstereceğim" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan eleştiriye edemiyorsa bu düzen olmaz, bu düzen yıkım getirir. Avrupa Birliği'nin ön gördüğü tüm demokratik kuralları ülkemize getireceğiz. Telefonla konuşurken  'acaba biri bizi dinliyor mu?' Dinlediklerini ben çok iyi biliyorum. Dinlemezseniz namertsiniz!" ifadelerini kullandı. 

Muharrem İnce'ye bir teklif yapıldı

Son düzlükte seçmenin sağ duyusuna güvendiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "14 Mayıs öncesi de sonrası da dahil olmak üzere Muharrem İnce'ye bir teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı; bana göre biz üzerimize düşeni yaptık. Buluşma günü bir teklif olmadı. Karşı tarafı suçlamak, ayrıntıya girmek istemem. Herkesin iradesine saygı duymam gerekir. Büyük bir ihtimalle 4 adayla gidilecek. Birinci turda bu iş biter" dedi. 

Muharrem İnce'den 'teklif yapıldı" iddiasına yalanlama

Muharrem İnce ise, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "teklif yapıldı" iddiasını yalanladı. İnce, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır" ifadelerini kullandı. 

Ağıralioğlu cesaret etsin gelsin karşıma...

Yavuz Ağıralioğlu'nun kendisine yönelik ağır eleştirileri sorulan Kemal Kılıçdaroğlu, "Yanlışım da olabilir ben de insanım ama yanlış yaptığımı düşünmüyorum. Varsa yanlışım gelir Ağıralioğlu oturur konuşuruz. Siyaset kavga etme alanı değildir uzlaşma kültürüdür. Benim fark etmediğim bir eksiğimi de görmüş olabilir. Neden karşıma gelip bunları söyleyemiyor. Neden cesaret edemiyor. Gelsin karşıma söylesin ben de cevabını tak tak söyleyeyim. Akıl alacak şey değil" ifadelerini kullandı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Kilis'te vahşet! 9 yaşındaki kayıp kız, iple boynuna briket bağlanıp kukuya atılmış
Kilis'te vahşet! 9 yaşındaki kayıp kız, iple boynuna briket bağlanıp kukuya atılmış
Depremzedelere yardımdan dönenleri taşıyan otobüs devrildi! 3 ölü 14 yaralı
Depremzedelere yardımdan dönenleri taşıyan otobüs devrildi! 3 ölü 14 yaralı
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Sırrı Sakık: Kılıçdaroğlu verdiği sözleri kamuoyu ile paylaşmalı
Sırrı Sakık: Kılıçdaroğlu verdiği sözleri kamuoyu ile paylaşmalı
Kılıçdaroğlu'na canlı yayında açıkça soruldu: HDP'ye bakanlık verecek misiniz?
Kılıçdaroğlu'na canlı yayında açıkça soruldu: HDP'ye bakanlık verecek misiniz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anketlerde açık ara öndeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anketlerde açık ara öndeyiz
ABD, kilise saldırısında ölenlerin ailelerine milyonlarca dolar tazminat ödeyecek
ABD, kilise saldırısında ölenlerin ailelerine milyonlarca dolar tazminat ödeyecek
PKK kanalına konuşan HDP'li Nuray Özdoğan, Anayasa'yı hedef aldı
PKK kanalına konuşan HDP'li Nuray Özdoğan, Anayasa'yı hedef aldı
İYİ Parti yetkilisi ilk defa bakanlık telaffuz etti
İYİ Parti yetkilisi ilk defa bakanlık telaffuz etti
Verenel Derneği Ramazan’da da Yaraları Sarıyor
Verenel Derneği Ramazan’da da Yaraları Sarıyor
Nevşin Mengü'den 'Akşener' itirafı! 'Mermi' şovuna anket yorumu
Nevşin Mengü'den 'Akşener' itirafı! 'Mermi' şovuna anket yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir