Kemal kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Yavuz Ağıralioğlu'nu topa tuttu! Cesareti varsa karşıma çıksın

CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye görüşme öncesi bir teklif yapıldığını ancak onun bunu kabul etmediğini söyledi. İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'na da meydan okuyan Kılıçdaroğlu, "Ağıralioğlu neden cesaret edemiyor; gelsin karşıma söylesin ben de cevabını tak tak söyleyeyim" dedi. Kılıçdaroğlu, telefonlarının yasadışı olarak dinlendiğini ifade etti.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında soruları yanıtladı. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ile görüşmesinde ittifak teklif etmediğini belirten Kılıçdaroğlu, "14 Mayıs öncesi de sonrası da dahil olmak üzere Muharrem İnce'ye bir teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı; bana göre biz üzerimize düşeni yaptık" dedi. Kendisini topa tutarak İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'na da cesaret edip karşısına çıkmasını söyledi.

Dinleniyorum, dinlemezseniz namertsiniz!

"Benim bir hatam varsa eleştiri olacaktır. Aynı hatayı yapmamaya özen göstereceğim" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan eleştiriye edemiyorsa bu düzen olmaz, bu düzen yıkım getirir. Avrupa Birliği'nin ön gördüğü tüm demokratik kuralları ülkemize getireceğiz. Telefonla konuşurken 'acaba biri bizi dinliyor mu?' Dinlediklerini ben çok iyi biliyorum. Dinlemezseniz namertsiniz!" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'ye bir teklif yapıldı

Son düzlükte seçmenin sağ duyusuna güvendiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "14 Mayıs öncesi de sonrası da dahil olmak üzere Muharrem İnce'ye bir teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı; bana göre biz üzerimize düşeni yaptık. Buluşma günü bir teklif olmadı. Karşı tarafı suçlamak, ayrıntıya girmek istemem. Herkesin iradesine saygı duymam gerekir. Büyük bir ihtimalle 4 adayla gidilecek. Birinci turda bu iş biter" dedi.

Muharrem İnce'den 'teklif yapıldı" iddiasına yalanlama Muharrem İnce ise, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "teklif yapıldı" iddiasını yalanladı. İnce, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu cesaret etsin gelsin karşıma...

Yavuz Ağıralioğlu'nun kendisine yönelik ağır eleştirileri sorulan Kemal Kılıçdaroğlu, "Yanlışım da olabilir ben de insanım ama yanlış yaptığımı düşünmüyorum. Varsa yanlışım gelir Ağıralioğlu oturur konuşuruz. Siyaset kavga etme alanı değildir uzlaşma kültürüdür. Benim fark etmediğim bir eksiğimi de görmüş olabilir. Neden karşıma gelip bunları söyleyemiyor. Neden cesaret edemiyor. Gelsin karşıma söylesin ben de cevabını tak tak söyleyeyim. Akıl alacak şey değil" ifadelerini kullandı.