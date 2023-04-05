İYİ Parti yetkilisi ilk defa bakanlık telaffuz etti

Şimdi Konuşalım programında tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu'nun özel demecini paylaştı.

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tv100.com yazarı Hacı Yakışıklı, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Kamuoyu Araştırmacısı Can Selçuki ve Akademisyen/Yazar Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu; Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım'ın konuğu oldu.

tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu'nun tv100'e özel verdiği demeci canlı yayında anlattı.

"Tabanımızın talebi Meb ve İçişleri'ni İyi Parti'nin yönetmesi"

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Fark Köylüoğlu'nun tv100'e özel demeci şu şekilde:

· CHP ile geliştirdiğimiz ittifak modeli yerel seçimlerde sonuca ulaştı. Şimdi daha kapsamlı bir ittifakla tek adam rejimini değiştirmek istiyoruz.

· Genel Başkanımız Meral Akşener’in ‘son gücünüze kadar Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için çalışın’ talimatı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

· Ancak yaptığımız bilimsel çalışmalar ile geçtiğimiz hafta sonu üyelerimiz arasında yapılan temayül yoklaması çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz sonuçlar gösteriyor ki seçmenimizin yüzde 40’ında Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı çerçevesinde bazı çekinceler var.

· Bu çekinceleri gidermek için bizler sahada elimizden geleni yapıyoruz. Lakin ‘Partimiz bu yönetimin neresinde olacak’ sorusu özellikle çekincesi olan seçmenin ana endişesi.

· Burada iktidarın Millet İttifakı’nın seçimi kazanması halinde devletin üniter yapısıyla ilgili asılsız iddialarını çürütmek için tabanımızdaki ve pek çok seçmendeki beklenti Genel Başkanımız’ın geçmişteki İçişleri Bakanlığı tecrübesi ve eğitimci kimliğinden faydalanılması.

· Bir takım çekinceleri olan seçmenlerimizin ve milletin sesi İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı gibi bir takım iddiaların odağındaki bakanlıkların İYİ Parti tarafından yönetilmesi olduğuna yönelik tespitlerimiz var.

· Elbette liderlerin takdirleri sonucu belirleyecek olsa da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının firesiz bir şekilde desteklenebilmesi için bu beklentinin gerçekleşmesinin mühim olduğunu düşünüyorum.