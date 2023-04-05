Ahmet Özal, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı

Aday olabilmek için gerekli 100 bin imzadan sadece 1544'ünü alabilen Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurdu.

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14 Mayıs'ta yapılacak seçimde 4 aday yarışacak. Kampanya başladı, liderler seçim ziyaretlerini sürdürüyor, ittifak için görüşmeler ise hız kazanıyor.

Ahmet Özal'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Adaylık için imza yarışına giren fakat yeterli sayıya ulaşamayan Ahmet Özal CHP Genel Merkezi'nde muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Desteğini açıkladı

Kılıçdaroğlu muhalefetteki diğer parti ve siyasilerle destek arayışları kapsamında gerçekleştirilen görüşmede Özal, Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

Konuya ilişkin ayrıntıyı gazeteci İsmail Saymaz duyurdu.

Saymaz, yaptığı paylaşımda, "8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal, bir saat önce CHP’de Kılıçdaroğlu ile görüştü. Özal, parlementoda Millet İttifakı’nı, Cumhurbaşkanı adaylığında Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıkladı." dedi.

1500 imza alabildi

Özal, Tek Parti Genel Başkanı olarak; Anadolu Birliği Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Ülkem Partisi, Osmanlı Partisi, Milli Parti, Aydınlığın Geleceği Partisi, Yeni Yol Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Vatan Severler Partisi ve Güç Birliği Partisi'nin kurduğu ittifakın adayı olarak 100 bin imza yarışına girmişti.

Ahmet Özal, Cumhurbaşkanı adaylığı için yürütülen imza sürecinde 1 hafta boyunca yalnızca 1544 imza toplayabildi.