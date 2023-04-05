EYT'de ilk maaşlar ödenmeye başladı

EYT kapsamında emekli olanlara ödemeler başladı. Mart ayında emeklilik için başvuran ve maaş bağlama işlemi tamamlananlara ilk ödemeler yapılıyor.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle 2 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı kazandı.

Bu kapsamda şu ana kadar 1.5 milyon EYT'li emeklilik için başvuru yaptı.

Emeklilik başvurusunu mart ayı içinde yapanlar için ödemeler yapılmaya başlandı.

Maaş bağlama işlemi tamamlananlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor.

Mart ayında başvuranlar emekli sayılıyor

Maaş bağlama işlemini tamamlayanlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar aslında 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki farkı birikmiş olarak alacaklar.

EYT kapsamında 1.6 milyon başvurudan 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı.