Nayman Moğol komutanı kimdir, tarihte nasıl öldü? Müslüman oldu mu?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümle yayınlancak. Yeni bölüme Nayman ve Osman Bey'in çatışmacı damga vuracak. Osmanlı ile de savaşan Naymanlar Moğol oymagından gelir ve tarihte gerçektir. Peki Nayman komutan tarihte nasıl öldü? Müslüman oldu mu?

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ATV'nin tarih kokan dizisi Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümü ile yayınlanacak. Dizi bu akşam seyircisiyle kendi saatinde buluşacaDizinin en çok merak edilenlerden biri de Osman Bey'le savaşan Nayman oldu. Osmanlı ile de savaşan Moğollu Naymanlar oldu.

Özellikle son bölümlerde Nayman seyirci tarafından araştırılıyor. Osman Bey'den intikam almak için Osmanlı ile de savaşan Naymanlar Moğoldur. Tarihte Osmanlı ile Moğol komutanları arasında çok zıtlaşma olmuştur. Naymanlar oymağından gelen Moğollu Nayman karakterini Berik Aitzhanov oynuyor. Moğol Komutanı Nayman tarihte gerçek bir karakterdir. Hatta birçok tarih kitabında da geçer.

Birçok kişi de Nayman isminin tarihteki önemini araştırıyor. Peki ama Nayman kimdir?

Nayman kimdir?

Nayman (Çince: 乃蠻/乃蛮, Kazakça: Найман), Moğol İmparatorluğu kurulmadan önce Moğolistan'da yaşamış göçebe kabile. Kökenleri bilinmemekle birlikte Türk dilleri konuştukları için Türk halklarından olduğu tahmin edilmektedir. Bugünkü Kazakistan'ın kuzeydoğusu ile Moğolistan'ın batısında yaşamaktadır.

Cengiz Han zamanında Nayman Devleti bölgenin en güçlü ordusuna sahipti ve Moğolların batısında bulunuyorlardı. 12. yüzyılın sonlarında Moğollardan daha fazla Naimanlı vardı. 1199'da Temuçin (Cengiz Han) müttefiki Ong Khan ile birlikte Naimanlar'a karşı bir seferberlik başlattı. Naymanlar ile Kereyitler arasındaki husumetten yararlanarak ikisini savaşa itti ve güçsüzleşen her iki hanlığı kolayca ele geçirdi.

Kazakların Orta Cüzünün 7 büyük oymağından biridir. Naymanlar günümüzde Kazakistan'ın Doğu Kazakistan, Semey, Jezkazgan, Kızılordu ve Çimkent vilayetlerinde, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Altay, Tarbagatay bölgelerinde ve Moğolistan'ın Bayan Ulgey bölgesinde yaşamaktadırlar. 1952'de Öraltay'dan göçerek Türkiye'ye gelen Kazak grupların içerisinde de Naymanlar vardı. Fransa, Almanya, İsveç, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde de Türkiye üzerinden göçen Naymanlar bulunmaktadır. Bu bölgelerde yaşayan Naymanların nüfusunun 3.800.000 kişi olduğu bilinmektedir.

Kuruluş Osman 120. bölümde neler olacak?

Nayman intikam peşinde

Nayman, Osman Bey'in oynadığı oyunun intikamını almak için her şeyi yapacaktır. İlk adımı Orhan Bey'i karargahına şifa vaadiyle getirmektir. Orhan Bey'i bekleyen tehlike nedir?

Osman Bey'in tuzak planı

Osman Bey, Nayman'ı Yenişehir'e gömmeye kararlıdır. Nayman'dan gelecek bütün tehlikelere hazır olan Osman Bey, Nayman'a karşı nasıl bir tuzak kurmuştur. İkilinin çatışması nasıl sonuçlanacaktır?

Mühre ilk kim ulaşacak?

Osman Bey'in hedefi her şeye rağmen bir an önce mührü bulmaktır, kendisi mührü ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracaktır? Nayman için ise mühür demek devlet olmak demektir bu yüzden mührü almak için Bayındır Bey'i vazifelendirir. Turgut Bey ise Bayındır Bey'in peşindedir. Mühre ilk önce kim ulaşacak?

Aktemur, obanın başına geçecek mi?

Bengi Hatun başsız kalan obasında posta Aktemur'u oturtma kararı almış ve bunu duyurmuştur. Bu iş Malhun Hatun ve Bala Hatun'un hoşuna gitmez. Ayşe Hatun ise oğlunun geleceğinden endişelidir. Aktemur posta oturacak mıdır? Bengi Hatun'un asıl gayesi nedir?

Kara Ebe, Yenişehir'e geliyor

Yenişehir'e herkesi şaşırtacak biri gelmiştir! Ülgen Hatun'un annesi Kara Ebe Feriştah. Gelir gelmez Cerkutay'la tatsız bir karşılaşma yaşarlar. Cerkutay'a kök söktürecek olan Kara Ebe neler yapacaktır?