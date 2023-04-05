AK Partili başkana saldırı! Muhtarlar yolunu kesti ve...

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, 3 köy muhtarı tarafından yolu kesilerek darp edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.Abone ol
AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, 29 Mart gece saatlerinde il başkanlığı binasından çıkıp evine gittiği sırada 3 köy muhtarı tarafından yolu kesilerek darp edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Günay, Ramazan nedeniyle partiden ihtiyaç sahipleri için gönderilen 500 liralık yardım kartlarını muhtarların kendisinden zorla almak istediklerini ileri sürdü.
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