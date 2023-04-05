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Yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz'da bitiyor! Fırsatçı ev sahipleri harekete geçti kiralar uçacak

Yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz'da bitiyor! Fırsatçı ev sahipleri harekete geçti kiralar uçacak

Ev kiralarına yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz’da sona eriyor. Yeni bir düzenleme yapılmaması durumunda ev sahipleri kira fiyatını eskiden olduğu gibi TÜFE oranına göre belirleyecek. Durumu fırsat olarak gören çoğu ev sahibi ise şimdiden kiralık boş dairelerini emlakçılardan çekmeye başladı.

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Ev kiralarına yüzde 25 zam sınırının 1 Temmuz’da son erecek olmasını fırsat olarak gören birçok ev sahibi, kiralık boş dairelerini emlakçılardan çekmeye başladı. Emlakçılar uygulamanın bitmesi halinde ilerleyen süreçte kira artışlarıyla karşı karşıya kalınacağını belirtti.

Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, “Devlet tarafından belirlenmiş konutlarda kira artışı yüzde 25, iş yerlerinde TÜFE oranında biraz daha yüksek kalıyordu bu gelecek aylarda bitecek. Bundan sonra da muhtemelen yine eski TEFE TÜFE oranına ortalamasıyla yapacaklar. Bu yine yüksek çıkacak yüzde 72-73’lerde, şuanda. Bu sorun oluşturur. " dedi.

“1 Temmuz’da bitecek olan yüzde 25’lik artış, kira oranlarını biraz daha artırır”

Fırsatçılara gün doğacağının altını çizen Hacıoğlu, “1 Temmuz’da bitecek olan yüzde 25’lik artış, kira oranlarını biraz daha artırır. Fırsatçı mal sahipleri ya da gayrimenkullere aracılık yapan kişiler bunu fırsat bilip, arttırılacaklarını düşünüyorum. Çünkü otomobilde olsun gayri menkulde olsun başka bir sektörde olsun piyasa oturmuşsa belki çok yukarıya çıkmayabilir ama aşağıda inmez bundan sonra bu haliyle stabil şekilde devam eder” şeklinde konuştu.

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