Devlet Bahçeli'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik sert müdahalesine ilişkin konuşan Devlet Bahçeli, "Yapılan saygısız, kaba, orantısız, yaralayıcı ve insanlık dışı operasyonları tüm gücümle kınıyorum" dedi.

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İsrail güçleri, dün gece Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale eden İsrail polisi, buradaki kişileri copla darbetti. Baskında Kıble Mescidi'ne sığınan 200'den fazla kişi gözaltına alındı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saldırıyı "kutsallarımıza yapılan vahşi saldırı" olarak nitelendirdi.

"Kutsallarımıza vahim ve vahşi bir saldırı"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlenmesi, buraya sığınan ve ibadet eden din kardeşlerimize şiddetle müdahale edilmesi çok tehlikeli olayların fitilini tutuşturma ihtimalinin yanı sıra, insan ve inanç haklarının yok sayılması, kutsallarımıza vahim ve vahşi bir saldırıdır.

"Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir"

İsrail hükümetini gerilimi tırmandıracak şiddet eylemlerine derhal son vermeye, aynı zamanda aklıselim bir çizgiye gelmeye davet ediyor; Mescid-i Aksa’ya yapılan saygısız, kaba, orantısız, yaralayıcı ve insanlık dışı operasyonları tüm gücümle kınıyorum. Bilinmelidir ki, Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir, Miraç mucizesinin yükseliş eşiğidir, öyle de kalacaktır.