Mülakat yerleri sorgulama 2023 ekranı açıldı! TC ile sorgulama ekranı

MEB sözleşmeli öğretmenlik için mülakat yerlerini açıkladı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerine, E-Devlet üzerinden ulaşabilecek. 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav merkezleri açıklandı.

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MEB 2023 öğretmen atama takvimi ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin açıklanacağı tarih belli olmuştu. Öğretmen atama başvuru sürecinin sona ermesinin ardından, mülakat yerleri için gözler MEB'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrilmişti. Öğretmen atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınırken, atama sonuçları 8 Mayıs tarihinde açıklanacak. İşte gün itibariyle duyurulan 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı!





40 bin öğretmen ataması için sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama takvimine göre öğretmen atama tercihleri ve mülakat yerlerinin açıklanacağı tarih netleşti. İşte, 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekraın!

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 öğretmen atama takvimine göre sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 4 Nisan Salı günü açıklandı.

MEB son dakika "2023 Temmuz Sözleşmeli Öğretmenlik atamalarına ilişkin sözlü sınav yeri bilgisi e-Devlet Üzerinden Yayınlanmıştır." duyurusunu paylaştı.

İşte Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı!

MEB 2023 öğretmen atama takvimi

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 04/04/2023

Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023

Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren